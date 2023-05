Ouders starten petitie tegen sluiting van kinderopvang Cérise: “Ons kindje had het hier zo goed”

Kinderopvang Cérise in de Vijfwegenstraat in Roeselare moet vanaf 1 juli de deuren sluiten. Volgens het Agentschap Opgroeien is er sprake van aanhoudende structurele tekorten in het kinderdagverblijf. Zowel de ouders als de organisatoren van het kinderdagverblijf gaan niet akkoord met de sluiting. Terwijl de ouders een petitie opstarten, trekt het team van Cérise naar de Raad van State.

In december besloot het Agentschap Opgroeien om de vergunning van de kinderopvang in de Vijfwegenstraat op te heffen. Daartegen diende de uitbaatster van het kinderdagverblijf bezwaar in. Een onafhankelijke adviescommissie moest zich daarover uitspreken. De Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oordeelde dat het bezwaar van de organisator ongegrond is. Daarom moet de opvang op 1 juli de deuren sluiten.

Blijvende bezorgdheden

Volgens Opgroeien was er sprake van aanhoudende structurele tekorten, waarbij er geen verbetering kon worden vastgesteld. “We zijn ons ervan bewust dat deze opheffing heel wat zorgen met zich meebrengt”, klinkt het bij het Agentschap Opgroeien. “Een opheffing is altijd een belangrijke afweging. Opgroeien heft de vergunning op omdat de organisator haar verantwoordelijkheden niet opneemt waardoor er bezorgdheden blijven over de veiligheid en kwaliteit van de opvang.”

“We beklemtonen dat volgens ons de veiligheid en kwaliteit van de opvang nooit in het gedrang is gekomen” – medewerkers Cérise

Bij Cérise reageert men verbolgen op de beslissing van het Agentschap Opgroeien. Volgens de medewerkers van Cérise is er sprake van een te verregaande lezing van de reglementering. “We zullen dan ook een procedure opstarten bij de Raad van State met het oog op de schorsing en vernietiging van de sluitingsmaatregel en de opheffingsbeslissing. Ondanks het ongeloof en de verbijstering zullen wij er als opvanglocatie alles aan doen om de beschikbare juridische middelen uit te putten en zo de opvang te blijven garanderen.”

Bij Cérise vindt men het vooral jammer dat het Agentschap Opgroeien de veiligheid in de kinderopvang in twijfel trekt. “We willen beklemtonen dat naar ons oordeel en onze visie de veiligheid en kwaliteit van de opvang nooit in het gedrang is gekomen.”

Petitie

De organisatoren van kinderopvang Cérise, waar plaats is voor achttien kinderen, krijgen alvast de steun van de ouders. “We zijn heel erg ontgoocheld. We moeten nu plots een andere plaats zoeken voor Hogia, maar dat is totaal niet evident”, aldus papa Sebastian. Inmiddels startten de ouders een online petitie op.

Gwendolina Vandertrappen, mama van Eden (bijna 1) is één van de trekkers. “Puur om administratieve redenen moet de kinderopvang dicht. Ons kindje komt van een andere opvang waar er wél problemen waren rond veiligheid. Toen hebben we een klacht ingediend, maar dat leverde niets op. Nu Eden het hier goed heeft en alles rond veiligheid wel in orde is, sluit men hier de deuren.”

Gwendolina en haar man Thomas hopen met de petitie hun standpunt duidelijk aan te geven. “Bedoeling is dat we zoveel mogelijk handtekeningen afgeven bij minister Crevits en het Agentschap Opgroeien.”