Opvallend veel tweelingen geboren in AZ Delta Menen: “Al negen op 3,5 maanden tijd”

Het is bijzonder druk op de materniteit van AZ Delta Menen. Er heerst een ware babyboom en daaronder ook opvallend veel tweelingen.

Hoofdvroedvrouw Heidi Loyson zag nog nooit zoveel tweelingen op zo’n korte tijd ter wereld komen in haar kraamafdeling. “Er zijn er al negen geboren op 3,5 maanden en tussen 13 juni en 18 juni hielpen we maar liefst drie tweelingen ter wereld. Alle baby’s doen het uitstekend.”

Nog meer op komst

Ook de komende zomermaanden komen er nog meerlingen ter wereld in Menen. In juli voorzien we er twee en ook in augustus zouden er nog twee tweelingen geboren worden. Dat zal een totaal maken van 13 op vijf maanden tijd.”

Twee van de gelukkige ouders zijn Christophe Provost en Sylvie Watteyn uit de Dynastiestraat in Menen. Hun gezin werd op 5 juni uitgebreid met Jana en Jentel. Zus Emma (6) heeft er meteen twee speelmaatjes bij. “En daar is ze bijzonder content mee”, zeggen de ouders. “Ons gezinsleven zal drastisch veranderen maar we kijken er enorm naar uit.”

Naast Jana en Jentel op 5 juni, zagen ook Alice en Luna (7 maart), Seif en Arselane (7 april), Dré en Bashan (3 mei), Liam en Yana (5 mei), Rapaël en Sascha (13 juni), Noura en Omar (14 juni) en Leon en Suzanne (18 juni) het levenslicht in het AZ Delta Menen.

(MPM)