Opvallend: in Brugge meer overlijdens en minder geboorten dan in de coronajaren

Na twee coronajaren is er vorig jaar opnieuw massaal getrouwd in Brugge. Dat blijkt uit de cijfers van schepen van Bevolking Jasper Pillen (Open VLD). In 2022 werden er 482 huwelijk voltrokken, waar dat de jaren ervoor nog 393 (2021) en 318 (2020) waren. Voor koppels wordt het dankzij een nieuwe digitale applicatie straks aangenamer om hun huwelijksfeest in Brugge te plannen.

Met de start van het nieuwe jaar kan de balans van het vorige opgemaakt worden. Dat doet ook schepen van Bevolking en Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD).

De eerste opmerkelijke trend: er waren vorig jaar méér overlijdens dan in de twee coronajaren: 2.122 in 2022, waar het aantal in 2021 op 2.039 en in 2020 op 2.048 stond. “Mogelijke verklaringen zijn de extreme hitte van deze zomer, die voor een aanzienlijke oversterfte zorgde, en de zevende piek in de Covid19-pandemie”, aldus Pillen.

Minder in ziekenhuizen

Tweede opmerkelijke vaststelling: er waren in Brugge in het voorbije jaar minder geboorten dan in de jaren ervoor. In 2022 werden er in Brugge 2.107 kindjes geboren, waar dat er in 2021 nog 2.176 en in 2020 nog 2.138 waren. Dat komt vooral omdat er minder Brugse kindjes geboren werden in de ziekenhuizen: van 863 in 2021 naar 839 in 2022. “Een verklaring hiervoor is er niet meteen. Het is afwachten tot de Vlaamse en Belgische statistieken, om te kijken of Brugge een uniek geval is, of dat er toch meer aan de hand is.”

Tot slot gebeurde er een opvallende inhaalbeweging qua huwelijken, na de pandemie. Het voorbije jaar werden er 482 huwelijken voltrokken in Brugge, met als absolute topdag de palindroomdag 22/02/2022. Toen vonden er tien huwelijken op één ochtend plaats. In de coronajaren 2020 (318) en 2021 (393) waren er logischerwijs veel minder huwelijken. “We verwachten in 2023 ook een zot huwelijksjaar.”

Vroeger vastleggen

Trouwen wordt in Brugge nog aangenamer. Voortaan kan je al ruim op voorhand een huwelijksdatum online reserveren.

“Je huwelijksdatum kon je tot nu toe pas ten vroegste zes maanden voordien aanvragen in het Huis van de Bruggeling, maar de meeste mensen zijn vaak al een jaar of langer bezig met het vastleggen van een feestzaal, enzoverder”, vertellen schepenen Jasper Pillen en Pieter Marechal. “Om de stress bij de koppels te verminderen, kunnen ze nu zelf online via huwelijken.brugge.be hun voorkeursdatum en -uur al veel vroeger aanvragen. Dat moet nadien wel nog eens bevestigd worden in het Huis van de Bruggeling.”

Trouwen in Brugge kan op dinsdag, vrijdag en zaterdag, in de gotische zaal van het stadhuis in Brugge of in het gemeentehuis van Zeebrugge. (ON/SR)

Meer info: https://huwelijken.brugge.be