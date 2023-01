Opruimcoach Lore Tanghe toont hoe je orde in de chaos schept: “Je hoeft niet alle cadeaus te houden”

Opruimen is voor veel mensen iets wat ze het liefste van al uitstellen, maar niet zo voor de Nieuwpoortse Lore Tanghe (38). Zij maakt er een sport van om te ‘ontspullen’, maar omdat dit voor veel mensen niet zo eenvoudig is, start ze als opruimcoach met haar bedrijf Lore Ruimt.

Lore Tanghe volgde aan Syntra West in Brugge een opleiding tot professional organizer en coach. “Ik focus me in de eerste plaats op het ‘ontspullen’, organiseren en opruimen bij mensen thuis. In het eerste gesprek noteer ik de frustraties en wensen waarna we samen aan de slag gaan. Je verhuist van een huis naar een appartement, je krijgt kinderen en hebt al snel het gevoel dat de woning te klein wordt of een huis moet na een overlijden leeggemaakt worden. Wat houd ik dan bij, wat mag weg en waar geef ik alles een plaats? Dat zijn de vragen waar ik een antwoord op geef.”

Het begint volgens Lore met wat er zeker niet weg mag. “Opruimen lijkt eenvoudig, maar veel mensen hebben er moeite mee. Er hangen vaak herinneringen vast aan objecten, er is de angst om iets weg te doen of er ligt zodanig veel rond dat het overzicht verloren geraakt. Chaos in huis, veroorzaakt ook chaos in het hoofd. Daarom is mijn job zo belangrijk. Voor veel mensen betekent opruimen dingen verplaatsen van de ene plek naar de andere, maar dat is het uiteraard niet.”

Vragen durven stellen

“Ik pleit er niet voor dat we met zijn allen massaal onze spullen de deur moeten uitsmijten. Ik ben er wel van overtuigd dat we heel bewust naar onze spullen moeten kijken en vragen moeten durven stellen. Is dit echt belangrijk voor ons? Brengt het iets bij? Of vraagt het vooral veel tijd en energie? De spullen die blijven zijn er die waarde toevoegen omdat ze mooi of functioneel zijn of omdat ze een emotionele waarde hebben. Dat is een eerste belangrijke stap.”

“Chaos in huis, veroorzaakt ook chaos in het hoofd”

Iedereen kent het: je krijgt iets cadeau, eigenlijk ben je er niets mee, maar je wilt het niet wegdoen want het komt van iemand die je dierbaar is. “Hou niet iets enkel maar omdat je het cadeau kreeg, omdat het zoveel geld kostte of omdat je het op een dag misschien nog zou kunnen gebruiken. Dat zijn geen geldige excuses om die objecten terug in de kast te stoppen”, vindt Lore. “De schenker wilde vooral een boodschap overbrengen met het geven van het cadeau. Maar als je het niet (meer) leuk vindt, hoef je het niet voor de rest van je leven bij te houden.”

Heel kritisch

De opruimpassie bij Lore ontstond uit noodzaak. Het begon op haar dertigste. “Een jaar lang leefde ik samen met mijn vriend uit onze reiskoffer”, vertelt de Nieuwpoortse. “We wandelden vanuit Normandië gedurende ruim drie maanden liefst 2.000 kilometer naar Santiago de Compostela. Woonden en werkten vervolgens in Spanje en trokken naar Azië. In dat jaar gingen we heel bewust om met wat we in de rugzak stopten, want we moesten het allemaal meezeulen natuurlijk. Na dat jaar verhuisden we naar Frankrijk. Van Normandië ging het naar Bretagne waar ons eerste kindje is geboren. Heimwee zorgde er uiteindelijk voor dat we terug naar België verhuisden maar ook dat ging met verschillende tussenstappen. Nu wonen we met onze twee kindjes van vier en zeven jaar in een klein rijhuisje dat we verbouwd hebben. We moeten dus heel bewust zijn met wat we binnenbrengen. Na zeven keer te zijn verhuisd, kan je je wel voorstellen dat we op de duur heel kritisch naar onze spullen keken (lacht).”

Beroepshalve is Lore communicatiemedewerkster bij de provincie Oost-Vlaanderen. Dit jaar startte ze als opruimcoach in bijberoep. Goedkoop is haar dienstverlening niet. “Ik werk in blokken van vier uur en daarvoor vraag ik 260 euro. Die prijs bepaalde ik na een marktonderzoek dat ik maakte als onderdeel van een ondernemingsplan waarvoor ik begeleiding kreeg van Unizo. Wie kiest voor het pakket van vier keer vier uur betaalt 960 euro. In vier uur kan ik uiteraard geen volledig huis organiseren, maar wel een afgebakende zone zoals een kleerkast of ik kan een basis leggen zodat de klant het zelf kan afwerken. Opruimen is vooral een andere manier van denken. Voor je iets opbergt, moet je het kritisch bekijken en als je het niet nodig hebt of kan gebruiken dan schenk je het beter aan een goed doel, breng je het naar de kringloopwinkel of verkoop je het.” (GUS)

Meer informatie vind je op www.loreruimt.be of bel haar op 0483 54 23 46.