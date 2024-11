Opnieuw noodopvang voor asielzoekers in Kemmel en Mesen vanaf 18 november: “Voorbije jaren is dit goed verlopen”

De komende weken komt er opnieuw een winteropvang voor asielzoekers in de Peace Village in Mesen en De Lork in Kemmel. Vanaf 18 november komen er 100 mensen in de Peace Village, een week later komen er nog 40 mensen toe in De Lork.

De federale overheid heeft problemen om voldoende opvangplaatsen te vinden voor de opvang van asielzoekers in België. Net als vorig jaar werd daarom een oproep gelanceerd door staatssecretaris De Moor naar alle diensten om mee te zoeken naar tijdelijke opvangplaatsen zodat gezinnen en kinderen deze winter niet op straat moeten slapen.

Jeugdlogies

Net als vorig jaar werd hierbij gekeken naar jeugdlogies die plaats vrij hadden en vorig jaar hier al ervaring mee opdeden. Gezien de opvang vorig jaar in De Lork en de Peace Village vlekkeloos verlopen is, gaven beide jeugdlogies zich hiervoor opnieuw op.

“Vanuit het maatschappelijk engagement van onze organisatie hebben we beslist om hier ook vanuit de Peace Village op in te tekenen”, meldt Sally Meysman, centrumverantwoordelijke van de Peace Village. “In het verleden werd onze accommodatie al drie keer gebruikt om een centrum in onder te brengen. Dit verliep telkens op een heel goede manier. Net als vorig jaar zijn het onze eigen medewerkers die onderdak en maaltijden zullen verzorgen. Ons personeel blijft zo ook deze winter aan de slag.”

140 mensen in totaal

“Het asielcentrum van Langemark en het Rode Kruis die het asielcentrum in Ieper open houdt, doen de inhoudelijke begeleiding met een sociaal assistent en verpleegkundige die langs komen in beide accommodaties”, vult Wieland De Meyer aan. Hij is centrumverantwoordelijke van De Lork in Kemmel en burgemeester van Heuvelland. “In de Peace Village zullen 100 mensen kunnen verblijven vanaf de week van 18 november, een weekje later komen 40 mensen toe in De Lork in Kemmel. De opvang loopt telkens tot eind januari. Het is dus duidelijk een heel tijdelijke opvang, beperkt in aantal personen en allemaal voorzien voor gezinnen met kinderen. In feite verschilt het dus niet zoveel van onze gewone werking.”

De centrumverantwoordelijken van De Lork en de Peace Village zijn bereikbaar indien mensen vragen zouden hebben rond deze tijdelijke opvang. Ook vrijwilligers die in deze periode willen meehelpen of iets willen voorzien voor de mensen die hier opgevangen worden, zijn net als vorig jaar steeds welkom.