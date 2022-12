Oostkamp opent koesterplek voor sterrenkindjes in bos

Op zondag 11 december, Wereldlichtjesdag, opende de gemeente Oostkamp in het speelbos Kampveld aan de Waarde een koesterplek. Eind jaar vorig jaar ging de gemeente in gesprek met een ouders en grootouders van sterrenkindjes, om te zien op welke manier de gemeente het best een gedenkplek voor hen kon voorzien.

Daar kwamen twee behoeften uit die beide door de gemeente uitgewerkt werden. Het hart op de begraafplaats De Warande komt tegemoet aan de behoefte om op de begraafplaats zelf een warme afscheids- en herdenkingsplek te hebben. En in Waardamme is er nu de koesterplek.

De gemeente kiest bewust voor een heel open concept waarbij iedereen die een kindje moet missen zelf het initiatief kan nemen om er een kei te leggen. De koesterplek ligt dichtbij de parking aan de Waarde en bevindt zich in de mooie, groene omgeving van het domein Kampveld. Op deze locatie gaat de natuur gewoon haar gang op het ritme van de seizoenen. Er werd een nieuwe linde als welkomstboom geplant. De sterrenbank nodigt uit om er even te vertoeven. (GST/foto GST)