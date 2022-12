Oostendse baby’s geboren in 2022 moeten jaartje wachten op geboorteboom

Kersverse Oostendse ouders krijgen in het jaar na de geboorte van hun kind een uitnodiging van Stad Oostende om een boompje te planten in het geboortebos. Maar de baby’s die in het afgelopen jaar ter wereld kwamen, zullen nog een beetje geduld moeten oefenen.

Omdat er pas volgend jaar geschikte gronden vrijkomen, wordt het plantmoment van dit jaar verplaatst. Al sinds 1999 nodigt de stad Oostende alle jonge ouders uit om kort na de geboorte van hun kindje een boom aan te planten. Het Oostendse stadsrandbos breidt zo elk jaar uit. Dit jaar wordt er enkel aangeplant in de onmiddellijke omgeving van het crematorium. Deze gronden zijn vanzelfsprekend minder geschikt in de geest van een geboortebos.

Symbolisch gebaar

In de loop van 2023 zullen zowel kinderen geboren in 2021 als kinderen geboren in 2022 een uitnodiging ontvangen om hun boom te planten op een geschiktere plaats in het stadsrandbos. De aanplanting is om vele redenen belangrijk: bomen zijn de longen van de wereld. Het planten van een boom op de plaats waar je bent geboren, is een symbolisch gebaar. Stad Oostende zal daarom uitkijken om dit moment in 2023 te laten plaatsvinden. De papa van deze bomenfamilie, die onze cartoonist op papier zette, zal dus nog even moeten wachten om zijn drie kleine babyboompjes te planten. (HH)