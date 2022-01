Oostende telt vier nieuwjaarsbaby’s

In Oostende werden op Nieuwjaarsdag vier kindjes geboren: twee in AZ Damiaan en twee in AZ Sint Jan campus Serruys. Zowel de baby’s als de mama’s stellen het goed.

In AZ Sint-Jan campus Serruys zag het eerste kindje om 12.13 uur het levenslicht. Jade Van Kerschaver werd geboren op Nieuwjaar en is het dochtertje van Sara Deschacht en Tim Van Kerschaver. Jade woog bij de geboorte 3,330 kilogram en mat 47,50 centimeter. Het is al het tweede kindje voor het koppel.

Onderwaterbevalling

Nog op Nieuwjaar besloot ook de kleine Julie Camps dat ze lang genoeg in mama’s buik had vertoefd. Ze kwam ter wereld om 21.51 uur en is het dochtertje van Karen Servaty en Niek Camps. Voor karen en Niek is het hun eerste kindje. Het koppel is echter niet uit Oostende afkomstig, maar uit Boortmeerbeek.

Julie werd als een van de laatste baby’s geboren in het oude verlosbad van AZ Damiaan. © Jeffrey Roos

Ze kozen voor het Oostendse ziekenhuis omdat ze onder water wou bevallen. Het was meteen ook een van de laatste bevallingen in het oude verlosbad, waar het ziekenhuis voor bekend staat. De verbouwingswerken worden binnenkort beëindigd waarna het nieuwe verloskwartier in gebruik zal worden genomen. Onderwaterbevallingen zijn al jaren het visitekaartje van het Oostendse ziekenhuis.

Ook in het AZ Damiaan werden twee baby’s geboren op de eerste dag van het jaar. Miro zag het levenslicht met een geboortegewicht van 2,990 kg en een lengte van 49 centimeter. Guillaume woog dan weer 3,740 kilogram en mat 53 centimeter. (JRO)