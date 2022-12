Onthaalouder in Ingelmunster geschorst na “medisch noodgeval” bij kindje

Een gezinsopvang in Ingelmunster werd op 25 november ‘met dringende noodzakelijkheid’ geschorst. De aanleiding van de schorsing was een medisch noodgeval bij een van de kindjes die in de opvang aanwezig was.

“Op 22 november heeft er zich een medisch noodgeval voorgedaan. Ik heb meteen de hulpdiensten verwittigd en die zijn ter plaatse gekomen”, bevestigt de onthaalouder zelf. In de opvang mogen maximum acht kindjes aanwezig zijn tussen de leeftijd van 0 en 3 jaar.

Vertrouwen

De crèche is aangesloten bij organisator vzw Gezins- en Groepsopvang “Engelbewaarder”. Daar reageren ze nuchter op het voorval: “De onthaalouder heeft heel correct, volgens de vooropgestelde procedures, gehandeld. Het kindje werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht, waar het intussen in stabiele toestand verblijft. Wij zijn verplicht om elke accident te melden aan het Agentschap Opgroeien. Maar dat is geen reden om de onthaalouder in kwestie voorbarig negatief af te schilderen. Wij gaan heel regelmatig op huisbezoek bij onze opvanginitiatieven, en dat is in Ingelmunster altijd heel goed verlopen. Ook zijn er nog nooit klachten over de opvang binnengekomen, de evaluaties zijn steeds positief. Zolang het onderzoek loopt hebben wij nog steeds alle vertrouwen in haar.”

“Wij wachten het onderzoek af, voorlopig hebben wij nog steeds alle vertrouwen in de onthaalouder in kwestie”

De dag na het incident besloot vzw Engelbewaarder samen met de onthaalouder om haar tijdelijk op non-actief te zetten. De dag erna heeft Opgroeien beslist om de opvang te schorsen. “Zoiets gebeurt uit voorzorg, in tegenstelling tot vroeger wordt er niet meer gewacht tot bepaalde feiten bewezen zijn. Voorlopig is het nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waar het kindje de verwondingen heeft opgelopen”, aldus Trui Tytgat, dienstverantwoordelijke bij vzw Engelbewaarder. Vanuit Agentschap Opgroeien laat woordvoerder Nele Wouters weten dat ze het voorval in alle sereniteit wensen te onderzoeken.

Op het moment van de feiten waren er vijf kindjes aanwezig. Drie daarvan konden terecht in andere opvanginitiatieven van vzw Engelbewaarder.