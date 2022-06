Onthaalmoeder Veurne eerder in opspraak: ouders vragen heropening onderzoek

De onthaalmoeder in Veurne, waar er nu een onderzoek naar loopt voor mogelijke wantoestanden, kwam twee jaar geleden ook al eens in opspraak. Afgelopen maand belandde een jongetje in het ziekenhuis met het “shakenbabysyndroom”, net zoals twee jaar geleden. “We zien nu veel gelijkenissen met de verwondingen van Jules: zelfde onthaalmoeder, zelfde letsels. De ouders vragen nu om het onderzoek te heropenen”, vertelt advocaat Kristiaan Vandenbussche.

In maart 2020 liep er al een onderzoek naar de onthaalmoeder in Veurne. Toen raakte een jongetje van ongeveer 6 maanden oud, de kleine Jules, gewond. Anderhalf jaar lang werd de zaak onderzocht, maar er kon geen dader vastgesteld worden. Dus het onderzoek werd gesloten zonder verder gevolg. De ouders vragen de rechtbank van Veurne nu om het onderzoek te heropenen. Ondertussen heeft Agentschap Opgroeien de vergunning van de onthaalmoeder in kwestie ingetrokken.

“Mijn cliënten zijn zelfstandigen in Veurne en hadden het moeilijk om in 2020 een onthaalmoeder te vinden. Ze hadden al op verschillende plaatsen aangeklopt, bij onthaalmoeders en babysitters. Tot ze bij een onthaalmoeder, die in de buurt bekend staat als “Fafa” terechtkwamen”, vertelt advocaat Kristiaan Vandenbussche.

“Jules houdt er tot op de dag van vandaag nog letsels aan over”

“Op een dag is hun zoontje Jules thuisgekomen en moest hij constant overgeven. Hij had een zichtbaar letsel aan de linkerarm, waardoor het duidelijk werd dat er meer aan de hand was. In het ziekenhuis zagen de dokters ook dat hij twee bloedingen had aan het linkeroog en volgens hen ging het om het “shakenbabysyndroom”. Daarna startte het gerecht van Veurne een onderzoek om uit te zoeken hoe het kindje gewond was geraakt.”

Blijvende letsels

Halfweg 2021 liep het onderzoek strop. “We konden wel een letsel vaststellen, maar de onderzoeksrechter kon na anderhalf jaar geen dader identificeren. Op een bepaald moment keerde het onderzoek zich ook tegen de ouders en werden zij verdacht van kindermishandeling. Ze werden ondervraagd, moesten zich verantwoorden en er vond zelfs een huiszoeking plaats. Dat was voor hen een heel traumatische ervaring”, gaat Vandenbussche verder.

Jules is ondertussen 2,5 jaar oud, maar houdt blijvende letsels over aan zijn verwondingen van toen. “Hij heeft nog altijd problemen aan zijn linkeroog, waardoor hij een ooglapje moet dragen. En hij gaat driemaal per week naar de kinesitherapie om te herstellen.”

Nog oudere klachten

Volgens advocaat Vandenbussche gaat het duidelijk niet om een geïsoleerd geval. “In de voorbije 20 jaar werden er nog twee andere klachten ingediend bij Kind & Gezin, die uiteindelijk niet bij het gerecht zijn geraakt. Mijn cliënten hebben contact gehad met een van de ouders. Hun kind was 20 jaar geleden thuis gekomen met een zware bult op het voorhoofd, die de onthaalmoeder niet kon verklaren. Voor ons staat het vast dat er hier een patroon is en dat het niet meer gaat om louter toeval. Het is ook niet aanvaardbaar dat deze onthaalmoeder recent nog onderzocht en als veilig bestempeld werd door Kind & Gezin.”

Kind & Gezin (dienst van Agentschap Opgroeien, red.) kan nog niet bevestigen of er voor 2020 nog eerdere klachten werden ingediend tegen de onthaalmoeder in Veurne. “Daarmee willen we niet zeggen dat die klachten er niet zouden zijn. We zijn dat nu volop aan het onderzoeken, omdat we toen als organisatie nog op een heel andere manier te werk gingen dan nu”, reageert Nele Wouters, woordvoerster van Kind & Gezin. De organisatie werd afgelopen maandag pas op de hoogte gebracht door vzw Onthaalmoeders Veurne dat er in mei een jongetje in het ziekenhuis belandde. Volgens Hilde Crevits, minister van Welzijn is het niet acceptabel dat zij hier niet onmiddellijk van op de hoogte gebracht werd.

Schadevergoeding

De ouders van Jules hopen vooral op duidelijkheid. “Voor hen komt met het nieuws van de afgelopen dagen ook hun trauma opnieuw naar boven. Want de afgelopen twee jaar waren voor hen mentaal zeer zwaar. Indien er een verdachte kan aangeduid worden voor de verwondingen van Jules zullen we ook een gepaste schadevergoeding vragen, zowel voor materiële, als morele schade. De ouders hebben heel wat medische kosten gehad voor hun zoontje, maar het letsel woog ook zwaar door op hun gezin”, besluit advocaat Vandenbussche.