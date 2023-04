Onthaalmoeder Kim uit Izegem na overlijden van kindje: “In plaats van te rouwen, moet ik me nu verdedigen”

Het Agentschap Opgroeien besloot om kinderopvang Kims Kapoentjes, de kinderopvang waar vorige week een meisje van drie maanden overleed, preventief voor drie maanden te schorsen. “Alsof het al niet erg genoeg is, moet ik me nu gaan verdedigen”, zegt onthaalmoeder Kim Debruyne. “Ik ben op uitnodiging naar de begrafenis, in intieme kring, van het kindje gegaan. Toch het beste bewijs dat zelfs de ouders me niks verwijten.”

Al 17 jaar is Kim Debruyne (50) de moederkloek binnen Kims Kapoentjes, een kinderopvang op de Sint-Rafaëlswijk in Izegem. “We hebben hier normaal acht kindjes, maar ook onze zoon Mathieu (23) helpt al geregeld en we waren aan het kijken om uit te breiden.”

Zelf reanimatie gestart

Op woensdag 12 april kwam Kim in een nachtmerrie terecht. “Het meisje was hier aan zijn eerste dagen toe, wendagen noemen wij dat. Op een bepaald moment merkte ik dat haar gezichtje wat vreemd kleurde. Ik heb onmiddellijk de hulpdiensten gebeld en ben zelf de reanimatie gestart. De MUG heeft het kindje naar het ziekenhuis gebracht, maar het bleef daar aan de kunstmatige beademing. Op maandag 17 april is ze overleden.”

Het kindje had geen medische voorgeschiedenis, maar alles wijst wel in de richting van een natuurlijk overlijden. “Maar dit is het ergste wat je als onthaalouder kan meemaken. Uiteraard ben ik er het hart van in. Ik ben sindsdien gesloten gebleven, gewoon omdat ik het emotioneel op dit moment niet aan kan. Ik ga zelf naar een dokter om er over te praten.”

“Maandag was de begrafenis. Het was een zware dag en dan kwam de media-heisa er ‘s avonds nog bovenop”

Daar kwam nog een preventieve schorsing van drie maanden, tot 31 juli, bovenop. “Het Agentschap Opgroeien heeft ons dat laten weten en heeft dat blijkbaar ook naar de pers gecommuniceerd. Sinds maandagavond staat mijn telefoon niet stil. In de artikels staat wel dat er geen sprake is van kwaad opzet, maar veel mensen lezen enkel de krantenkop. Als je de naam van onze opvang online zoekt, dan kom je meteen op die artikels terecht.”

Heksenjacht aan de gang

Maandag 24 april werd werd in intieme kring afscheid genomen van het overleden meisje. “De mama is hier persoonlijk gekomen om mij uit te nodigen. Ik ben uiteraard gegaan, het was maandag een zware dag, maar dan kwam er nog de media-heisa bovenop. Het is ook zo dat de hele sector al een tijdlang geviseerd wordt, er is een heksenjacht aan de gang. Ook tegen mensen die het goed menen. Ik kreeg al veel reacties van collega’s, ook de ouders van mijn kindjes springen in de bres. Ze vechten als leeuwinnen voor mij. Maar mijn eerste gedachten gaan nog altijd naar de ouders, zij zijn hun dochtertje kwijt.”

“Het is een drama. Vooral ook voor de ouders van het overleden meisje”

De preventieve schorsing van drie maanden is standaardprocedure. “Ik zou op dit moment ook niet in staat zijn om er volle bak tegenaan te gaan. Ik put veel moed uit de steun van de ouders, zelfs mensen die hier 17 jaar geleden mijn eerste kindjes brachten, sturen me nu berichtjes. Mijn telefoon ontploft. Uiteraard heb je her en der ook mensen die negatief reageren, mensen die niet weten hoe de vork aan de steel zit. Maar het is en blijft een drama natuurlijk, in eerste instantie voor die ouders en hun familie.”