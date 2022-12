Olivia is het eerste kerstekindje in Jan Yperman Ziekenhuis: “Ze was uitgerekend voor oudejaar”

Gregory Cheroutre (26) en Julie Van Eecke (25) uit de Vleterse deelgemeente Woesten werden op kerstdag papa en mama van Olivia. Ze was het eerste kerstkindje in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. Twintig minuten later werd Zenaya geboren, een dochtertje voor Justin Hoflack (33) en Aurélie Sechet (31).

“Ons eerste kindje is meteen een kerstkindje”, vertelt Gregory, die meewerkend begeleider is in het Iepers maatwerkbedrijf Westlandia. “Onze dochter was uitgerekend voor 31 december. Ze kon dus ook een nieuwjaarskindje zijn.”

Het koppel vierde nog kerstavond bij ouders. “Maar ik ervoer wel al steken in mijn buik”, zegt Julie, die als zorgkundige werkt in een woonzorgcentrum in Veurne. “We waren om 2 uur thuis en om 4.40 uur brak mijn water. Tegen 14.29 uur was ze er.”

Olivia meet 48,5 centimeter en weegt 3,390 kilogram.

Zenaya Hoflack

Zenaya werd het tweede kerstkindje in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. Ze werd om 14.49 uur geboren. Haar ouders zijn Justin Hoflack (33) en Aurélie Sechet (31) uit Komen.

Zenaya is de jongste zus van Alézia (5), Célian (10) en Esteban (12). Opmerkelijk: mama Aurélie was al in het ziekenhuis, toen haar water brak.

“We vierden met het gezin kerstavond in het ziekenhuis op de afdeling pediatrie, omdat Alézia er behandeld werd voor griep en een longontsteking. Ik bleef er slapen en toen brak mijn water”, vertelt Aurélie. “Met een rolstoel brachten ze me naar de andere afdeling van het ziekenhuis. Dit is toch onverwacht, want Zenaya was uitgerekend voor 20 januari. We zijn gelukkig en intussen gaat het beter met haar oudere zus.”

Zenaya meet 45,5 centimeter en weegt 2,550 kilogram. (TP)