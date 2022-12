Nu kun je zelf online inspectieverslagen van kinderdagverblijven raadplegen

Op de website van Zorginspectie staan sinds maandag de rapporten over onaangekondigde inspecties in kinderdagverblijven online. Dit initiatief komt van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits, die hoopt dat de transparantie ervoor zal zorgen dat het vertrouwen van de ouders in de kinderopvang weer hersteld wordt.

In de verslagen staat samengevat op welke vlakken het kinderdagverblijf in kwestie in orde is, en welke zaken tekort schieten of dringend moeten aangepakt worden. Dat kan gaan van het niet respecteren van de maximumcapaciteit en gebrekkige administratie van de begeleiders tot de afwezigheid van voldoende bedjes voor elk kind.

Controle

Aan het einde van het rapport wordt ook het advies naar Agentschap Opgroeien geformuleerd. Als de zorginspectie niet aandringt op handhaving (met eventuele schorsing tot gevolg), dan wordt er enkel verwacht dat de verantwoordelijke van de opvang het nodige doet om de gebreken op weg te werken.

Via deze link kun je alle inspectieverslagen raadplegen. Momenteel staan er slechts een twintigtal online, maar de database zal geleidelijk aan aangevuld worden.

Op deze manier kan elke ouders dus controleren of de regels in de (toekomstige) opvang van hun kind nageleefd werden op het moment van de inspectie. Het gaat over alle duidelijkheid over aangepaste verslagen voor het grote publiek, de gedetailleerde rapporten bevatten vaak privacygevoelige informatie die enkel voor de ogen van de bevoegde instanties bestemd is.

Al drie verslagen

Op de eerste dag van publicatie staan er drie verslagen van West-Vlaamse crèches online. Bij KDV Babs & co en #BABS (twee verschillende opvanginitiatieven van dezelfde organisatie) in Ledegem werden er blijkbaar enkele inbreuken vastgesteld, maar werd er enkel gevraagd aan de verantwoordelijke om deze problemen op te lossen. In ‘t Kinderhuisje in Wevelgem werd er dan weer wel geadviseerd om over te gaan op extra controle en handhaving met begeleiding.