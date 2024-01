Noor verrast oma en opa met mini nieuwjaarsconcert in woonzorgcentrum

Geen nieuwjaarsbrief dit jaar voor Noor Vermeulen (12) om op 1 januari voor te lezen aan haar grootouders die in een serviceflat in het WZC Evarist Carpentier wonen. Neen, want Noor verzorgde een mini-nieuwjaarsconcert voor haar oma Rika Vandenberghe en opa Noël Derez.

“Voor mij was het de ideale manier om mijn oma en opa te bedanken voor de nieuwe hoorn die ik cadeau had gekregen”, vertelt Noor, die actief is bij de Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd Meulebeke en de Jeugdharmonie Eendracht en Vrijheid uit Harelbeke.

“Ik bracht het nummer ‘Krak time’. Daarnaast speelde ik ook nog de nummers ‘Lichtjes van de Schelde’, ‘We wish you a merry Christmas’ en ‘Er is een kindeke’.” Noor kon, naast een zeer trotse oma en opa, ook rekenen op een zeer aandachtig luisterpubliek tijdens haar mini-nieuwjaarsconcert. Ook de directie van WZC Evarist Carpentier was zeer tevreden over het gegeven concert en bedankte Noor met een smakelijke attentie.

