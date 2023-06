Nog een kindje erbij voor kroostrijk gezin uit Wenduine: Nathan Vandeputte viert straks Vaderdag met zijn 13 oogappels

Zondag worden alle papa’s met cadeautjes overladen, maar in het geval van Nathan Vandeputte (39) mag je dat wel érg letterlijk nemen. De Wenduinenaar is pater familias van een bijzonder groot gezin dat onlangs met een dertiende nakomeling is uitgebreid: de acht maanden jonge Calvin. “Nu is onze familie compleet. Al zei ik dat na de geboorte van ons twaalfde kindje ook”, glimlacht hij.

Een gezellige drukte. Zo kan je de sfeer ten huize Nathan Vandeputte (39) en Kelly De Loose (35) best omschrijven. Het gezin uit Wenduine bij De Haan, dat in 2021 in het Play4-programma Don’t Worry Be Happy een opvallende passage maakte, is nóg maar eens gegroeid. Op 2 oktober 2022 beviel mama Kelly van de kleine Kelvin, intussen acht maanden en de mascotte van het gezin. “Ons kakkernestje”, glundert Nathan. “Hij kwam compleet onverwacht, maar we zijn dolgelukkig met hem. Net als met al onze kinderen.”

En die vormen samen al een indrukwekkend lijstje. Leest u even mee, van oud naar jong: T’Jay (17), Ashley (15), Ashton (13), Hailie (12), Alysha (11), Braxton (10), Tommy (9), Heath (7), Nathaniel (6), Abbygail (5), Emori (4), Enola (2) en baby Calvin die de rij sluit. “We zitten eigenlijk al zeventien jaar quasi constant tussen de pampers en de papflessen, maar dat zijn we gewoon.”

Nathan zelf droomde nochtans nooit van een groot gezin. “Ik was content met eentje, maar het is net iets anders gelopen”, glimlacht hij. Die grote kinderwens komt van zijn vrouw. “Kelly was thuis met zeven en heeft altijd haar droom uitgesproken om een uit de kluiten gewassen gezin te stichten. Ik dacht aan drie of vier kinderen, maar het zijn er iets meer geworden. Maar spijt heb ik allesbehalve. Onze gasten zijn ons kostbaarste bezit.”

Spaarpotje

Papa Nathan combineert twee jobs. By day is hij schrijnwerker en dakwerker, by night – toch van vrijdag tot en met maandag – levert hij afhaalmaaltijden aan huis. “Ik wil ervoor zorgen dat onze kroost niks te kort komt”, zegt hij.

Papa Nathan en mama Kelly met hun dertiende spruit: Calvin. © Kurt Desplenter

“We komen mooi rond, maar met mijn tweede job leggen we een spaarpotje aan om ons huis verder te verbouwen. Er moeten nog nieuwe ramen geplaatst worden, ik moet de keuken verder onder handen nemen, de tuin moet aangelegd worden, er staat een nieuwe garagepoort op de planning… Die werken doe ik zoveel mogelijk zelf. Ik ben gewoon graag bezig.”

Handige harry

Mama Kelly knikt. “Mijne vent is een erg handige harry. Een godsgeschenk voor onze ménage.” Kelly zelf is fulltime huismama, geen overbodige luxe met dertien hongerige magen in huis. “Mijn dagen zitten goed vol”, zegt ze. “Eten maken, opruimen poetsen, kleding wassen… En dat elke dag opnieuw. Onze vijf wasmachines draaien haast constant wasjes en ook onze vier droogkasten zouden we niet meer kunnen missen. We hebben maar één vaatwas, maar die wordt altijd gevuld en geledigd.”

“Ik sta elke dag om 5 uur op voor een ochtendrush van een goeie drie uur. Iedere dag smeren we hier vijf tot zes grote broden. Daarna wordt het stil in huis, want enkel Enola en Kelvin gaan nog niet naar school. En eerlijk? Die stilte raak ik maar niet gewoon. We hebben graag leven in de brouwerij.”

Nathan staat een uurtje later op, drinkt snel een koffie en vertrekt naar zijn werk. “Chapeau voor Kelly. Zij houdt het hier meer dan draaiende.”

Nathans en Kelly’s grootste geluk is de hele bende samen zien. “Ze gewoon thuis zien rondcrossen, daar worden we blij van”, zegt Nathan. “Ze zorgen ook zo goed voor elkaar. Hier thuis is er wel eens een typisch broer-zusakkefietje, maar buitenshuis gaan ze voor elkaar door een vuur. De Vandeputtes zijn een hechte kliek. Daar zijn we erg preus op.”

Kindergeld

Een dergelijk groot gezin is anno 2023 niet meer evident, beseffen ook Nathan en Kelly. “Maar wij zouden het niet anders meer willen. Natuurlijk komt er wel eens commentaar en krijgen we te horen dat we het voor het kindergeld gedaan hebben. Maar geloof ons, daar komen we lang niet mee toe. Ik werk keihard om onze kinderen alle kansen te kunnen geven. Iedereen heeft hier zijn eigen slaapkamer. Maar toch zijn er die liever samen slapen. Het zegt veel over hoe hard we aan elkaar hangen.”

“Weet je wat de leukste momenten zijn?”, gaat Nathan verder. “Wanneer ik na mijn werk thuiskom, vliegen ze rond mijn nek. Aan knuffels en aandacht geen gebrek. Ik vind dat nog altijd het einde.”

Ontspanning vindt Nathan vooral in zijn dagtaak. “Ik doe mijn jobs doodgraag, maar ik ben ook heel graag bij mijn gezin. En als ik nood heb aan een momentje voor mezelf, dan kruip ik in bed en zet ik Netflix op. Dat is mijn manier om mijn hoofd leeg te maken.”

Nathan Vandeputte met een deel van zijn kroost rondom zich: Tommy, Alysha, Hailie, Emori, Enola en Braxton. © Kurt Desplenter

Een ‘knipje’

Vaderdag wordt ten huize Vandeputte niet met al te veel toeters en bellen gevierd, klinkt het. “Al weet ik nu al dat iedereen wel een cadeautje of knutselwerkje voor me zal hebben. Daar kijk ik wel naar uit, maar het is niet zo dat we er die dag op uit trekken. Onze oudste zal meer dan waarschijnlijk een fles gin of rum voor me hebben, daar kunnen ze me altijd een plezier mee doen.”

Aan verdere gezinsuitbreiding denkt Nathan niet meer. “Neen, nu zijn we écht compleet”, lacht hij breed. “Ik wil me laten knippen (steriliseren, red.), ik moet alleen nog een datum vastpinnen. Het belangrijkste is dat ik een gelukkige papa ben. Al onze kinderen zijn gezond en stellen het goed. Bestaat er iets belangrijkers in het leven?”