Nieuwjaarskindje uit Lo ter wereld gebracht door vroedvrouw met wie mama aftelde voor Nieuwjaar

Marie, Niels en vroedvrouw Anse telden op het einde van 2021 samen af rond de feesttafel en waren een halve dag later herenigd rond de bevallingstafel om nieuwjaarskindje Médard ter wereld te brengen. “Het moest zo zijn, zeker?”

In vogelvlucht wonen vroedvrouw Anse Matthys (23) en het koppel Marie Fonteyne (25) en Niels Vandamme (26) op nog geen kilometer van elkaar in het Westhoekstadje Lo. Ze kennen elkaar al jaren en vierden de overgang van oud naar nieuw samen met enkele bevriende koppels in het Ieperse dorp Vlamertinge. Marie met een mooie bolle buik, want haar bevalling was uitgerekend voor 2 januari.

“Als het maar niet op 31 december is”, hoopte ze vooraf. Oudejaarsavond verliep voor haar uiteindelijk “een beetje pijnlijk”: “De weeën begonnen tijdens de aperitief, en even later brak mijn water”, vertelt Marie. “Het was niet zo fel, dus ik wist het niet zeker. Gelukkig was vriendin Anse dichtbij voor de nodige bevestiging en instructies. Zij werkt als vroedvrouw in het AZ West in Veurne. ”

Lange bevalling

Anse moest in het ziekenhuis aan de slag op nieuwjaarsdag, maar haar werkdag begon pas kort na de middag. “Wacht even tot mijn shift begint, grapte ze. We konden nog samen aftellen voor het nieuwe jaar, maar daarna raadde Anse ons aan om naar het ziekenhuis te gaan”, zegt Marie. “Ze timede mijn weeën, en we zaten toen toch al aan vier minuten. Om kwart na middernacht waren we vertrokken naar het AZ in Veurne.”

Het begin van wat uiteindelijk een langdurige bevalling werd. Want toen Anse op nieuwjaarsnamiddag aan haar shift begon, kon ze verrassend genoeg toch nog haar vriendin bijstaan. “Ze was mijn vertrouwenspersoon”, stelt Marie. “Sinds de viering van het nieuwe jaar had ik amper geslapen. Het was lang afzien, maar ik heb veel aan Anse gehad. Het is omdat het zo moest zijn, zeker?”

Primeur

Met haar hulp zag nieuwjaarskindje Médard het levenslicht om 14.51 uur. Een flinke knaap van 3514 gram zwaar en 53 centimeter groot. “We stellen het allemaal goed”, zegt Niels, de vriend van Marie. “Na een veertigtal uur wakker te zijn geweest, waren we moe en uiterst gelukkig. Het was speciaal om onze eerste bevalling te laten doen door een vriendin.”

“Het kwam ideaal uit”, aldus Anse. “Voor mij is het helpen bevallen van een dichte vriendin een primeur. Ik was niet nerveus, maar net tevreden dat ik erbij kon zijn.”

