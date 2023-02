Nieuwe verkaveling in Veurne zal ‘Zandwegel’ heten

De verkaveling in de Zuidburgweg 21 krijgt ‘Zandwegel’ als officiële straatnaam nadat de culturele raad ook nog ‘Bleekrijstraat’ en ‘Wedding’ had voorgesteld.

“Het gaat om een verkaveling van 17 loten voor eengezinswoning waarvan 9 halfopen woningen en 8 gesloten woningen” licht schepen Pascal Sticker toe. De bouwdieptes bedragen 11,5 tot 12 meter met een breedte tussen de 6 en 6,5 meter. Er komt ook één meergezinswoning met een maximale bouwdiepte van 14 meter langs de kant van de Zuidburgweg. Binnen het openbaar domein wordt een rijweg in asfalt voorzien met voetpaden. De breedte bedraagt 8 meter, inclusief voetpad aan elke zijde van de straat (1,5 meter breedte). De openbare parking in de zuidoostelijke hoek met 14 plaatsen en de groenzone van 303 m² worden na realisatie overgedragen tot het openbaar domein. De totale oppervlakte bedraagt 1.757 m². In de verkaveling wordt een groenzone geïntegreerd. Er wordt een budget voorzien van 25.000 euro voor de inrichting ervan met een traject voor de inspraak van nieuwe bewoners en bestaande buurtbewoners. Van de 14 voorziene publieke parkeerplaatsen is er 1 voor mindervaliden. Deze worden aangelegd in betonstraatstenen met verbrede voeg.”