Nieuwe kinderopvang in Dadizele is geopend: “Jong en oud helpen”

Maandag opende er zowel in Dadizele als in Wervik een nieuwe kinderopvang die verbonden is aan vzw De Hoeksteen, de organisatie die inmiddels op verschillende plaatsen woonzorgcentra heeft. “We willen iedereen helpen, zowel jong als oud.”

Met woonzorgcentra in Kortemark, Merkem, Houthulst, Dadizele en Wervik bouwde vzw De Hoeksteen de voorbije jaren al naambekendheid op in de regio. Maar inmiddels richt het bestuur zich ook op de uitbating van kinderopvanginitiatieven. Een eerste kinderopvang werd enkele maanden al geopend in Kortemark, op maandag 2 januari openden nog twee kinderopvanginitiatieven de deuren. Langs de Beselarestraat in Dadizele werd de voormalige Vivo-buurtwinkel omgebouwd tot een moderne opvang voor dertien kinderen. Mits nieuwe subsidies bestaat de mogelijkheid om uit te breiden naar maximum dertig kinderen. Ook een voormalige particuliere woning langs de Koestraat in Wervik werd ingericht als kinderopvang. Ook daar kunnen sinds maandag dertien kinderen terecht.

Samenwerking

“Het bestuur speelt al een tijd met het idee om naast seniorenopvang ook in kinderopvang te voorzien. We willen iedereen graag helpen, zowel jong als oud. Zowel in Dadizele als in Wervik ligt de nieuwe kinderopvang vlakbij de woonzorgcentra. Zo kunnen beide kinderopvanginitiatieven op logistiek vlak een beroep doen op de nabijgelegen woonzorgcentra, zoals de bereiding van maaltijden”, aldus Jelle Goderis, coördinator binnen De Hoeksteen. De organisatie plant in het voorjaar van 2023 ook nog een dergelijk project in Merkem.

Felix

De realisaties in zowel Dadizele als Wervik kwamen tot stand in samenspraak met de plaatselijke gemeentebesturen. “Wij zijn alvast heel tevreden dat er een nieuw kinderopvanginitiatief bijkomt. We kampen al enkele jaren met een tekort aan kinderopvangplaatsen, terwijl dit echt wel iets heel belangrijk is voor de vele jonge ouders. De nieuwe kinderopvang langs de Beselarestraat vormt deels een oplossing, maar nieuwe initiatieven zijn nog altijd meer dan welkom”, laat schepen van Kinderopvang Benedikt Vallaey (STERK) weten. Zowel in Dadizele als in Wervik werd de kinderopvang tot ‘Felix’ gedoopt.