Nieuwe Boer zkt Vrouw-baby: Céline en Bart zijn trotse ouders geworden van dochter Alice

Drie jaar na haar kennismaking met varkensboer Bart Beyaert is de Otegemse Céline De Witte woensdag bevallen van haar eerste kindje. Het was een pittige bevalling, maar intussen gaat alles heel goed met moeder en kind.

Pittige bevalling

“Dinsdag in de vroege ochtend begonnen mijn weeën. Ze kwamen al redelijk kort op elkaar, met tussenpauzes van 5 à 10 minuten. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek echter dat er nog maar 2 centimeter ontsluiting had, dus vertrokken we weer naar huis”, vertelt Céline. De hele dag lang bleven de weeën komen, maar pas om 20.30 ‘s avonds keerden ze terug naar het ziekenhuis.

“Ze heeft er een marathon van gemaakt, gelukkig werd ik goed ondersteund door Bart”

“De hele nacht lang heb ik nog moeten wachten – gelukkig met epidurale – tot ik 10 centimeter ontsluiting had. Toen het eindelijk zover was, heb ik nog anderhalf uur moeten persen tot Alice er éindelijk was. Een pittige bevalling kun je het dus wel noemen! Onze dochter heeft er een marathon van gemaakt. Gelukkig heb ik enorm veel steun gekregen van Bart, hij heeft mij zeer goed begeleid”

Boerenkindje

Maar die pijn verdween als sneeuw voor de zon toen Céline haar dochter in de armen kon sluiten. “Ik kan het gevoel niet beschrijven. Toen ik haar mocht vastnemen voelde ik meteen die ijzersterke band, magisch is dat”, aldus de kersverse mama. Zowel Bart als Céline hebben beiden een grote familie, dus er kwam al heel wat bezoek over de vloer. Al die familieliefde zal alleszins van pas komen eens het gezin weer naar huis mag. (lees verder onder de foto)

“De boerderij pakt geen verlof natuurlijk”, lacht Céline. “Alice zal de boerenstiel heel snel leren kennen. We kunnen natuurlijk wel even op adem komen, maar de werkzaamheden op de boerderij liggen niet stil natuurlijk. Er zal altijd iemand bij Alice zijn, Bart en ik wisselen af en we kunnen gelukkig ook rekenen op vrienden en familie. Maar we nemen ook tijd ook het iets rustiger aan te doen dan normaal zodat we toch een beetje kunnen genieten van dit nieuwe leven in ons gezin.