Nieuw platform voor kinderopvang in Deerlijk

Het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente Deerlijk heeft een gloednieuw digitaal platform gecreëerd dat een duidelijk beeld schetst van de mogelijkheden omtrent kinderopvang.

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Hiervoor werken ze samen met een netwerk van organisaties die kinderopvang aanbieden en gezinnen de weg wijzen naar kinderopvang.

“Als (toekomstige) ouder moet je heel wat zaken in orde brengen”, verduidelijkt schepen van Kinderen en Gezin Louis Vanderbeken (CD&V). “Heel wat administratief werk dat best wel wat eenvoudiger en efficiënter kan. Dankzij het platform hoeft men de gegevens maar één keer te registreren en kan men in enkele muisklikken een onbeperkt aantal aanvragen indienen. Bovendien kan men de aanvragen vlot opvolgen via een handig overzichtsscherm.”

Overzicht alle initiatieven

“De buurgemeenten en -steden werken al met dit platform en ook dat is een belangrijk voordeel. Zo bouwen we samen aan een volledig overzicht van alle initiatieven. Finaal zorgen de data die we uit het platform halen voor een duidelijker beeld van vraag en aanbod in onze gemeente. Dat geeft ons de kans om in de toekomst meer en beter in te zetten op toegankelijke kinderopvang.”