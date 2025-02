Nieuw overstaphuis voor gezinnen met licht verstandelijke beperking in Kortrijk

Op donderdagavond 6 februari werd een mijlpaal bereikt voor ouders met een licht verstandelijke beperking en hun jonge kinderen in Kortrijk, met de officiële ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen ‘de branding’ en het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) Nestel. Deze overeenkomst markeert het begin van een ambitieus project: een overstaphuis op Hoog Kortrijk, gevestigd aan de Doorniksesteenweg 215.

Het overstaphuis zal bestaan uit drie woonunits die dienen als tussenstap naar meer zelfstandig wonen voor gezinnen. Hier zullen ouders en kinderen stapsgewijs begeleid worden naar een stabiele toekomst in een warme en veilige omgeving, met op maat gemaakte ondersteuning. “Deze samenwerking toont aan hoe we over sectorgrenzen heen werken aan een betere toekomst”, klinkt het bij de branding.

“Het was een inspirerende avond. Collega’s, bestuurders, vrijwilligers en samenwerkingspartners ontmoetten elkaar, deelden ideeën en voelden de kracht van samen bouwen aan een warm en veilig overstaphuis voor ouders met een licht verstandelijke beperking en hun jonge kinderen.”

Op donderdagavond 6 februari werd de samenwerking tussen de branding en CIG Nestel officieel beklonken. © de branding

Met deze gezamenlijke inspanning wordt een belangrijke stap gezet naar een inclusieve samenleving waarin elk gezin de kans krijgt om te gedijen. “De handtekeningen zijn gezet, de eerste stap is gezet! Nu begint het echte werk. Het komende jaar transformeren we Dooriksesteenweg 215, vlakbij onze voorziening, tot een nieuw nest”, klinkt het bij CIG Nestel.

De eerste gezinnen zullen er vanaf 2026 hun intrek nemen. Gedurende hun verblijf van maximaal een jaar zullen zij intensieve begeleiding ontvangen, variërend van opvoedingsondersteuning tot het aanleren van zelfstandigheidsvaardigheden. Psychosociale ondersteuning zal beschikbaar zijn, en indien nodig worden ouders doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.