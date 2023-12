Nieuw geboortebos aan het Preshoekbos Lauwe

Een 150-tal mensen trokken, gewapend met laarzen en spaden, richting de Dronckaertstraat in Lauwe. De aanleg van een nieuw geboortebos was een feit. Vele enthousiaste ouders waren in de weer die dag om er hun bijdrage te leveren. Stad Menen, Natuurpunt, Gezinsbond en Agentschap Natuur en Bos schonken aan alle ouders een geboorteboom naar aanleiding van de geboorte van hun kind. Ieder gezin kreeg de kans om een boompje te planten bij het terrein van het Preshoekbos in Lauwe zodat de geboorte van hun kindje een blijvende herinnering kan worden. Alle kinderen die in Menen wonen en geboren waren tussen 1 januari 2018 en 31 augustus 2023 kregen een boompje met hun naamkaartje. De putten waren al gegraven, de kindjes plaatsten de boompjes en de rest wordt geschiedenis. (NVM/foto NVM)