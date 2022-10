Nergens zo populair: 1 op de 3 West-Vlaamse ouders kiest voor kraamzorg

Nergens is kraamzorg zo populair als in West-Vlaanderen. In 2021 deden 3.433 gezinnen een beroep op kraamzorg, bijna een derde van het totaal aantal geboortes. Daarmee steekt West-Vlaanderen met kop en schouders boven de andere provincies uit.

Coronadip

Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die ouders na de geboorte van hun kindje helpt te wennen aan de nieuwe situatie. Dat kan door tips te geven, een handje toe te steken bij de zorg voor de baby of zelfs door lichte huishoudelijke taken over te nemen.

In Nederland bijvoorbeeld is deze praktijk al veel langer gangbaar, bij ons is kraamzorg pas de afgelopen tien jaar bekendheid aan het winnen. Tijdens coronajaar 2020 kende de kraamzorg in alle provincies een dipje. Die was overal van korte duur, behalve bij ons dan. (lees verder onder de grafiek)

Toch is het vooral in West-Vlaanderen vinden gezinnen die een kindje verwelkomen hun weg naar deze specifieke vorm van gezinshulp, 31 procent van alle kersverse ouders om specifiek te zijn. Gemiddeld gaat het over 35 uren kraamhulp, maar de uitersten liggen ver uit elkaar. Zo koos de helft van de aanvragers voor minder dan 30 uur hulp, terwijl 150 gezinnen meer dan 80 uur kraamzorg nodig hadden. (lees verder onder de grafiek)

Het verschil met de rest van Vlaanderen is opvallend groot: in Oost-Vlaanderen, de runner-up, werd in iets minder dan 20 procent van de geboortes een kraamhulp aangevraagd, in Antwerpen is dat slechts in 16 procent van de geboortes het geval.

Grote regionale verschillen

Deze cijfers werden door minister van Welzijn Hilde Crevits bezorgd aan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), die alvast tevreden is met de stijgende trend. “Beroep kunnen doen op kraamzorg heeft voor veel jonge ouders een grote meerwaarde. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis geven we jonge gezinnen meer kansen op een goede start. Ook kunnen eventuele postpartumproblemen, zoals een depressie, snel gedetecteerd of van kortbij worden opgevolgd”, aldus Katrien.

“De cijfers bevestigen de regionale verschillen die zich ook al de vorige jaren aftekenden. De reden daarvan schuilt in het feit dat er in bepaalde provincies meer en grotere diensten inzetten op de bekendmaking van kraamzorg. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen evenveel kansen krijgen is er in sommige regio's dus nog werk aan de winkel.”