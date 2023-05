Negenvoudig viergeslacht in Veldegem

Op de gevoelige plaat werd volgend negenvoudig (!) viergeslacht vastgelegd.

De oudste van de familie is oma kerk, Jeanette Verstraete (84). Haar dochter oma Hilde Vandendriessche (59) heeft op haar beurt vier dochters en twee zonen. De dochters zorgden voor heel wat meisjes in de familie. Oudste dochter Emelien (35) heeft drie dochters: Oona (10), Elsa (8) en Mara (7). Daarna komt Marjolien (33) met dochters Nore (10) en Nomi (1,5 jaar). Marjolien woont in Zedelgem. Roselien (30) woont met Alies (3) en Odet (3 maand) in Lichtervelde. Annelien (30) sluit de rij af met Marie (3) en Esmee (2). (BC)