Nancy Dierick opent Hupsakee Zonnebeke

In de Ieperstraat 181 A in Zonnebeke werd kinderopvang Hupsakee officieel geopend. Met de naam wil onthaalmoeder Nancy Dierick vooral veel speelvreugde uitstralen.

Nancy is niet aan haar proefstuk toe en heeft er al een mooie carrière opzitten als onthaalmoeder. “Ik startte in 2000 als zelfstandige, maar nu ben ik aangesloten bij Felies”, zegt Nancy (55). Ze is gehuwd met Luc Windels (58), moeder van de dochters Kim, Joline, Lindsey, Marjolein en grootmoeder van Cyriel en Rémi. “We zijn verliefd geworden op Heuvelland en zijn van plan naar Loker te verhuizen, maar dat is zeker nog niet voor morgen. Nu wonen we hier met twee gezinnen. Maar ik wil mijn werk nog verderzetten tot ik pensioengerechtigd ben.”

“Onthaalmoeder zijn is een heel mooie job en ik doe het nog zo graag. Ik ervaar veel liefde van de kindjes, maar ook van de ouders. Vooral dat zorgt voor de moed en het verlangen om verder te doen. Ik ben mijn echtgenoot en mijn kinderen dankbaar dat ze me daar altijd in gesteund hebben. Jammer dat de kinderopvang de laatste jaren negatief in het nieuws kwam. Het zijn altijd de slechte die in het nieuws komen, maar er zijn ook ontzettend veel goede onthaalmoeders.”

Nieuwe start

Om haar werk te kunnen voortzetten, werd de vroegere garage omgebouwd tot een totaal nieuwe opvang. Dit alles volgens de nieuwe regels. Er is een ruim aanbod in speelgoed, een grote speelruimte, twee slaapvertrekken en daarnaast ook nog een grote buitenspeelruimte met afdak. “Ik ben enorm tevreden met het resultaat”, glimlacht Nancy. “Het voelt echt aan als een nieuwe start. Ja, ik ben even enthousiast en zelfs nog meer dan 23 jaar geleden.”

Speels en blij

“We moesten ook een nieuwe naam kiezen en de keuze viel op Hupsakee. De naam roept speelsheid en blijheid op en dat wil ik de kinderen bieden die me toevertrouwd worden. Bij Hupsakee kunnen de kinderen terecht tot de schoolleeftijd en de opvang is open van 7.30 tot 17.30 uur.” (NVZ)