Mis deze week KW Beebee niet: 1.601 baby’s en één uit… Kenia

Onze babyspecial overschrijdt vlot de provinciegrenzen, maar ook West-Vlamingen in het buitenland willen hun spruit maar al te graag in KW Beebee. De kleine Céril Rotsaert woont met zijn ouders in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, maar zijn roots liggen in Zedelgem. “We wilden ons eerste kleinkindje koste wat het kost in de krant.”

Op 3 september 2021 moet er een West-Vlaamse vreugdekreet te horen geweest zijn op de kraamafdeling van het ziekenhuis in Nairobi. Zedelgemnaar Thomas Rotsaert (31) en zijn van Lier afkomstige echtgenote Marie Van Haesendonck (32) werden er de trotse ouders van de kleine Céril, een gebeurtenis die tot in onze contreien weergalmde.

Eerste kleinkind

Thomas werkt sinds anderhalf jaar als commercieel directeur bij Proctor&Gamble in het Oost-Afrikaanse land, maar is volbloed West-Vlaming. “Net daarom vonden we het ook zo belangrijk om Céril, die nota bene ons allereerste kleinkindje is, een plekje in KW Beebee te schenken”, glimlachen de trotse grootouders Heidi Foré (57) en Patrick Rotsaert (57).

“Ik heb meteen een foto ingestuurd. De geboorte hebben we niet live meegemaakt, maar we videobellen erg vaak en elke dag belanden er foto’s en filmpjes in onze mailbox. Gelukkig konden we in november met de hele familie naar Kenia afreizen om Céril in de armen te sluiten. Een onvergetelijk moment. En eind maart vertrekken we opnieuw voor een dikke twee weken naar onze oogappel.”

Johannesburg

Aan een terugkeer naar België denkt het jonge gezin voorlopig niet. “Integendeel, er zijn plannen om dit jaar naar Johannesburg of Amsterdam te verhuizen”, zegt bibi (Swahili voor ‘oma’, red.) Heidi. “Waar Céril ook zal opgroeien, we zullen ervoor zorgen dat de band erg sterk blijft. Te beginnen met zijn fotootje in KW Beebee. Een prachtig souvenir, toch. Wanneer hij oud genoeg is, zullen we Céril zijn eerste verschijning in dé mooiste krant van de wereld tonen.”