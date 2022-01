Minister lanceert nieuw steunpunt voor alle vragen over bewindvoering

Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) lanceert dinsdagmorgen de website voor een nieuw steunpunt waar mensen terecht kunnen met alle vragen over bewindvoering. Maar liefst 10.000 West-Vlamingen staan onder voorlopig bewind, een aantal dat alleen maar toeneemt.

Wie niet langer bekwaam is om over zichzelf of zijn goederen te beslissen, vaak door dementie of omwille van een psychiatrische of verslavingsproblematiek, kan onder voorlopig bewind worden gesteld door een vrederechter. Dan neemt een bewindvoerder de nodige beslissingen. Vaak is dat een familielid, maar het kan ook om een advocaat gaan.

Ingrijpende maatregel

“Bewindvoering is een heel ingrijpende maatregel voor de persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. Je neemt het beslissingsrecht over iemands leven af en geeft dat aan iemand anders. Daar komen heel vaak conflicten bij kijken. Er ontstaat bijvoorbeeld een conflict in een familie omdat één van de kinderen aangesteld wordt als bewindvoerder van een ouder en die neemt beslissingen die niet naar de zin van de andere kinderen zijn. Bewindvoering houdt bijna automatisch conflicten in”, legt vrederechter Jorn Dangreau van Torhout uit.

Omdat mensen in geval van conflict of probleem vaak niet weten aan wie ze hun vraag moeten stellen, is daarom nu een nieuw Steunpunt Bewindvoering opgericht. Via de website www.steunpuntbewindvoering.be kan iedereen op een laagdrempelige manier bij de bevoegde diensten terecht.

Binnen het steunpunt zitten mensen van de zorg, de advocatuur en de vrederechters om samen een antwoord te vinden op de gestelde vragen. Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kwam dinsdag naar Brugge om de nieuwe website met een druk op de knop te lanceren. “Deze West-Vlaamse aanpak is een uitstekend voorbeeld voor de rest van het land. Door alle partners samen te brengen, door mensen op een laagdrempelige manier te helpen, kunnen we het verschil maken in heel veel dossiers”, aldus de minister.

Een op honderd

In onze provincie staan momenteel zo’n 10.000 mensen onder voorlopig bewind. Dat is één op de honderd West-Vlamingen. Dat aantal blijft bovendien alleen maar stijgen. Dat heeft vooral te maken met de oudere bevolking in de kustgemeenten. Maar liefst één op de drie inwoners daar zijn ouder dan 65 jaar en komen daardoor sneller in aanmerking voor bewindvoering omwille van bijvoorbeeld een dementieproblematiek.