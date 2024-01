Minder overlijdens in Brugge: stad rondt bijna de kaap van 120.000 inwoners

Veel minder overlijdens, maar ook opmerkelijk minder geboortes in Brugge. Dat is de voornaamste conclusie uit de jaarlijkse balans die schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD) opmaakt.

In Brugge zijn we met iets meer inwoners dan vorig jaar. Op 1 januari stond de teller op 119.942 inwoners, of 0,36 procent meer dan het jaar ervoor. Daarmee wordt de kaap van de 120.000 net niet gerond. De bevolkingsaangroei in Brugge komt vooral door de terugval van het aantal overlijdens. Vorig jaar overleden 1.783 inwoners, waar de voorbije jaren meer dan 2.000 overlijdens te betreuren vielen: 2.154 in 2022, 2.074 in 2021 en 2.082 in 2020. “Tussen 2009 en 2019 stierven gemiddeld 1.805 Bruggelingen per jaar. Dus het jaar 2023 ligt qua aantal overlijdens ook ver onder dat gemiddelde”, ziet schepen Jasper Pillen.

Andere hobby’s

Aan de andere kant van het leven, de geboortes, was er ook een opvallende daling. Vorig jaar werden 724 Brugse kindjes – kindjes van wie de moeder in Brugge gedomicilieerd is – geboren. Dat waren er 839 in 2022, 863 in 2021 en 835 in 2020. In 2021 werd de aanhoudende daling van het aantal geboorten in zowel Vlaanderen als Brugge omgebogen. In 2022 daalde het geboortecijfer echter opnieuw en die trend zette zich ook in 2023 voort.

“In 2021, in volle coronacrisis, hadden de Bruggelingen duidelijk niet stil gezeten, maar in 2023 werd klaarblijkelijk teruggegrepen naar andere hobby’s”, knipoogt schepen van bevolking Jasper Pillen. “Een echte verklaring voor de daling van het geboortecijfer is er niet meteen. Het is dan ook uitkijken naar de Vlaamse en Belgische statistieken, alsook die van andere centrumsteden, om te zien of dit een uniek Brugs fenomeen is.”

Ook in 2023 werd er opnieuw volop getrouwd. Er werden vorig jaar 472 huwelijken voltrokken. Dat is iets minder dan de 502 in 2022, maar wel meer dan de 387 in 2021 of de 372 in 2020. “In die jaren werden tientallen huwelijken geannuleerd omwille van de lockdown en de zeer strenge coronamaatregelen. De diensten van de burgerlijke stand hielden rekening met een inhaalbeweging in 2022. Die inhaalbeweging kwam er ook, maar werd ook in 2023 gevolgd door een significant hoger huwelijkscijfer.”