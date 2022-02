Meulebeke lanceert digitaal platform voor kinderopvang

Voor (toekomstige) ouders is het geen gemakkelijke opdracht om opvang te vinden voor hun kindje(s). Ouders verliezen vaak het overzicht in de vele kinderopvanginitiatieven of moeten meermaals éénzelfde aanvraagformulier invullen. Om die zoektocht voor de ouders te vereenvoudigen werd onder impuls van schepen Rik Priem, in samenwerking met Opvang.Vlaanderen en onze diensten, het digitaal platform Opvang.Vlaanderen gelanceerd in onze gemeente.

Ouders kunnen zich via de link www.opvang.vlaanderen/#/meulebeke heel gemakkelijk en gratis aanmelden op het digitaal platform. Ze krijgen er meteen een overzicht van alle lokale opvanginitiatieven die via hun persoonlijk profiel ouders informeren over het type kinderopvang, de kostprijs, de openingsuren, de beschikbare plaatsen, extra troeven en nog zoveel meer.

Ouders kunnen meteen het digitaal aanvraagformulier invullen en versturen naar de kinderopvanginitiatieven van hun voorkeur. Via mail of sms krijgen ze een bericht wanneer er een reactie is op hun opvangvraag. Indien er een plaatsje vrij is kunnen ouders door het opvanginitiatief uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.

Naast het digitaal platform blijven we uiteraard ook fysiek bereikbaar voor iedereen die meer informatie wenst of ondersteuning nodig heeft rond het thema kinderopvang. Contact opnemen kan telefonisch op het nummer 051 54 31 46 of via mail naar huisvanhetkind@meulebeke.be. Iedereen is ook welkom na afspraak aan het loket in het Sociaal Huis, Bonestraat 24 in Meulebeke.

Promotiecampagne

Schepen Rik Priem juicht het initiatief toe, want het digitaal platform biedt ook voor het lokaal bestuur voordelen. Alle opvanggegevens worden er verzameld waardoor we zicht krijgen op de opvangvragen in onze gemeente en zo in de toekomst het opvangbeleid beter kunnen afstemmen op de noden in onze gemeente.

De lancering van het digitaal platform gaat gepaard met een promotiecampagne in onze gemeente. De mascotte van Opvang Vlaanderen, het badeendje, staat centraal in deze campagne en alle kinderopvanginitiatieven en externe zorgpartners worden betrokken. We willen dat hiermee het digitaal platform bekendheid verwerft bij alle ouders in onze gemeente.