Medard en Marie-José vieren diamanten huwelijksverjaardag

Naar aanleiding van hun diamanten bruiloft werden Medard Scheirlynck (84) en Marie-José Lecoutere (80) uit Wervik gehuldigd door het stadsbestuur.

Het diamanten paar woont in de Magerheidstraat op Ter Hand. Ze zijn de ouders van vier kinderen: Jan, Guy en de tweeling Ils en Els. Er zijn daarnaast tien kleinkinderen en ook al drie achterkleinkinderen.

Medard was zelfstandige van juli 1956 tot eind 1974 en verkocht landbouwmachines. Nadien was hij tot eind 1989 mecanicien in de Mercedes-garage Vandevyvere. Daarna werkte Medard als mecanicien bij Capelle in Menen. Marie-José was huisvrouw. Medard is een tijdlang duivenmelker geweest. Hun hobby’s zijn onder meer Rummikub (kaarten) en uit eten gaan. Medard vult zijn dagen ook met tuinieren. Beiden zijn lid van Rustend Ter Hand en Neos. Marie José is ook lid van Ferm. (EDB)