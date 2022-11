Maurits Rosseel en Hilda Lecluyse uit Sint-Eloois-Winkel zijn zestig jaar getrouwd

Maurits Rosseel en Hilda Lecluyse werden afgelopen weekend gehuldigd in het gemeentehuis in Ledegem. Het koppel uit de Groenestraat in Sint-Eloois-Winkel beloofde elkaar op 16 november 1962 eeuwige trouw en is inmiddels zestig jaar getrouwd.

Hilda is een geboren en getogen Winkelse. Ze zag het levenslicht op 12 augustus 1940 als vierde uit een kroostrijk gezin van tien kinderen. Hilde heeft vier zussen en vijf broers. Het gezin Lecluyse woonde langs de Gullegemsestraat, maar verhuisde later naar de Izegemsestraat. Hilda doorliep de lagere school in Sint-Eloois-Winkel en volgde daarna nog twee jaar naaischool in Gullegem. Als 16-jarige ging ze, tot haar huwelijk, als huishoudster werken bij apotheek Wyffels op de Grote Markt van Izegem.

Twaalf kinderen

Maurits werd geboren op 26 oktober 1939 in Rumbeke als zesde uit een kroostrijk gezin met twaalf kinderen. Maurits groeide op samen met zijn zes broers en vijf zussen. Maurits bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in de Koestraat in Rumbeke en doorliep de school op de Vossemolen. Als 14-jarige ging hij aan de slag als boerenknecht. Van 1961 tot aan zijn brugpensioen zou hij in een steenbakkerij werken. Hij startte bij Ostyn en ging later aan de slag bij Dumoulin.

De jubilarissen leerden elkaar kennen op het kermisbal in de Boerenbond. Op 16 november 1962 stonden ze in het gemeentehuis van Sint-Eloois-Winkel voor burgemeester Robert Carton. Hilda en Maurits kregen samen zes kinderen: Jan, Marianne, Myriam, Filip, Lieve en Stefaan. Inmiddels zijn er ook al dertien kleinkinderen. Onderaan de stamboom prijken drie achterkleinkinderen. (BF)