Mariette en Gilbert uit Roeselare zijn al zestig jaar een koppel

Mariette Decoene en Gilbert Cattrysse zijn beiden van Diksmuide en hebben elkaar leren kennen op de plaatselijke avondschool, waar Mariette zich in handel en economie bijschoolde. “Gilbert heeft me bij de eindexamens goed geholpen. Ik slaagde, maar ben ook aan hem blijven plakken”, lacht Mariette. “We zijn op 16 mei 1962 getrouwd.”

Gilbert, zoon van een groothandelaar in bloem en koloniale waren, volgde de economische humaniora aan het O. L. Vrouw college in Oostende. Commerçant in hart en nieren startte hij in het jaar van hun huwelijk met Plastic Shop in de Ieperstraat, later is daar speelgoed, door de overname van groot- en kleinhandel De Poorter’s speelgoed, bijgekomen.

Plastiek

“Spullen in plastiek waren in die tijd erg gegeerd”, zegt Gilbert. Op het hoogtepunt hadden we tien personeelsleden in dienst. Mariette hield de winkel open en ik was als groothandelaar in plastiek waren op de baan. Bij de start van de euro in 2001 zijn we met de winkel gestopt. De groothandel hadden we eerder al verkocht. We zijn dan ook naar onze huidige woning in de Weststraat verhuisd. Patriek en Katrien zijn onze kinderen. Patriek werkt bij het CAW in Brugge en woont er ook. Katrien woont in Deinze en geeft les aan jongeren met een beperking in Kwatrecht (Wetteren). Merel en Ruben zijn hun kleinkinderen.

Oplijsten van alle mandaten waarin Gilbert zetelde en nog zetelt, is onbegonnen werk. Veel mandaten waren met Unizo verbonden, van voorzitter van de plaatselijke afdeling tot en met lid van de algemene vergadering. “Wat er zeker uitspringt, is mijn voorzitterschap van de jaarbeurs met direct daaraan verbonden de verkiezing Top mannequin”, vertelt Gilbert met pretoogjes. Door zijn inzet op zovele domeinen werd hem in 2012 de Roeselaarse Award Persoonlijkheid van het jaar toegekend. Samen zijn ze nog steeds lid van Neos, de Koperen Passer, de Erepoorters, de Maten Peegie, het Manneke uit Mane, UDL, Golden Kiwanis en het Davidsfonds.

Duivensport

Daarnaast is Gilbert een verstokte duivenliefhebber en groot supporter van Club Brugge. De naam Cattrysse klinkt in het duivensport als een klok. Het is een familietraditie die vele jaren teruggaat. “Momenteel soigneer ik nog zo’n 150 duiven en ga ik er regelmatig mee spelen via het duivenlokaal aan de veiling”, zegt Gilbert. “Ik was ook enkele jaren voorzitter van de West-Vlaamse duivenbond. Op de onvermijdelijke slotvraag vanwaar nog steeds die hechte band na 60 jaar huwelijk zegt Gilbert zonder verpinken met goedkeuring van Mariette: werken, bezig zijn en samen nu en dan op stap alleen of met vrienden. (AD)