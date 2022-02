Maria Verplancke mag 102 kaarsjes uitblazen

Maria Verplancke uit de Lange Molenstraat in Sint-Andries vierde afgelopen dinsdag haar 102de verjaardag.

Maria Verplancke werd geboren op 4 februari 1920. Ze groeide op in de Doornstraat in Sint-Andries. Haar vader was boer en seizoensarbeider in Frankrijk. In 1940 leerde ze haar echtgenoot Camiel Clarysse kennen. Nog hetzelfde jaar stapten de twee in het huwelijksbootje.

Camiel en Maria runden een landbouwbedrijf in Aartrijke. Samen kregen ze acht zonen en twee dochters. Hun oudste kind werd geboren in 1942, het jongste kind in 1963. Twee van de kinderen zijn helaas al overleden. In 1984 verloor ze haar man. Intussen zijn er al 17 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen, 2 achterachterkleinkinderen en zelfs 2 achterachterachterkleinkinderen.

Maria was heel actief in het verenigingsleven. Zo zette ze zich in voor de KAV en Okra, waarvan ze penningmeester was. Met Ultra Montes trok ze geregeld naar Lourdes. Dit deed ze onder meer samen met Hilaire De fauw, de vader van de burgemeester. Op latere leeftijd werd ze lid van Samana. Met haar wagen voerde ze heel wat mensen naar de activiteiten van Okra, tot het door een val en een lange revalidatie niet meer kon.

Maria woont nu in de Lange Molenstraat in Sint-Andries, samen met haar oudste zoon Roger. Burgemeester Dirk De fauw ging de eeuwelinge dinsdag feliciteren. Ze kreeg een fruitmand van het paleis en een bloemenruiker van de Stad Brugge. Maria verkoos om de financiële cadeau meteen te schenken aan het stadsproject in Ebolowa in Kameroen.