Maria uit Sint-Andries blaast 103 kaarsjes uit

Maria Verplancke kon afgelopen zaterdag haar 103de verjaardag vieren. Dat deed ze thuis in de Lange Molenstraat in Sint-Andries, want ondanks haar gerespecteerde leeftijd woont ze nog altijd zelfstandig. “Ook haar zus kon de kaap van de honderd verjaardagen ronden”, stipt haar familie aan.

En of ze nog kranig is. Gezwind wandelt Maria Verplancke door haar huis in de Lange Molenstraat in Sint-Andries, waarbij de kinderen haar moeten vragen om voor de veiligheid toch maar haar rollator te nemen. Maar ze houdt nog altijd van haar onafhankelijkheid. Tot aan haar 97ste reed ze zelf met de wagen. Zo voerde ze de ouderen van en naar de bijeenkomsten van Samana en OKRA twee verenigingen waarvan ze al jarenlang lid is , tot ze na een val en een revalidatie niet meer zelf wou rijden. Nu wordt ze door anderen opgehaald, want de samenkomsten wil ze voor geen geld ter wereld missen.

Tien kinderen

Maria Verplancke werd geboren op 4 februari 1920 in de Doornstraat in Sint-Andries, in het gezin van August Verplancke en Adronie Gekiere dat vier kinderen telde. In 1940 leerde ze bij een familiebezoek Camiel Clarysse kennen, met we ze later dat jaar al in het huwelijksbootje zou stappen. Hun liefde werd bezegeld met liefst tien kinderen, waarvan er helaas twee op zeer jonge leeftijd stierven: Roger, André, Aimé, René, José, Andrea, Guido, Rita (+), Geert (+) en Koen. Hun eerste kindje werd geboren in januari 1942, hun laatste in november 1963. Inmiddels zijn er ook 17 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen, 2 achterachterkleinkinderen én hou je vast 2 achterachterachterkleinkinderen. Maria stamt uit een zeer sterk ras. Ook haar zus Madeleine rondde vorig jaar de kaap van de honderd verjaardagen, al overleed ze helaas kort daarna. Haar begrafenis vond plaats op 4 februari, de verjaardag van Maria…

Familievrouw

Met haar gezin woonde ze eerst in een boerderij in de Doornstraat, maar ze verhuisden daarna naar de Lange Molenstraat. “In 1982 werd haar man ziek, maar ze bleef vol overgave voor hem zorgen”, vertelt haar oudste zoon Roger. “Ze leerde autorijden, zodat ze samen met hem de familie kon bezoeken.” Twee jaar later, in 1984, overleed Camiel. Samen met haar zoon René verhuisde ze enkele jaren later naar het huis ernaast in de Lange Molenstraat, waar ze nog steeds samen wonen. “Ze houdt van haar familie en stond erop dat iedereen op de hoogdagen samenkwam. Nog steeds komen we op nieuwjaarsdag met de hele bende samen in Huize Wellecome. Een traditie waar we aan vasthouden.”

Haar 103de verjaardag vierde Maria zaterdag samen met haar kinderen. Burgemeester Dirk De fauw passeerde woensdag om haar namens het stadsbestuur te feliciteren. Ze is de op zeven na oudste inwoner van Brugge.