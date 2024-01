Maria Provoost uit Roeselare is 100 jaar

Maria werd op driekoningendag 6 januari 1924 in Roeselare geboren. Haar ouderlijke woning stond in de Verbrandhofstraat. Ze vierde onlangs haar eeuwfeest in woonzorgcentrum Westerlinde.

Schepen en voorzitter van Motena Bart Wenes nam de honneurs namens de stad waar. Hij had bloemen, waardebonnen en een portret van het koningspaar bij. De reuze verjaardagstaart werd aangesneden op de afdeling Marjolein in aanwezigheid van alle residenten van die afdeling, het verplegend- en verzorgend personeel en de directie van het woonzorgcentrum, waar Maria sinds april 2017 verblijft. Daarvoor woonde ze haar hele leven in Rumbeke in de Louis Leynstraat, waar nu haar enige zoon Hendrik (66) woont. Haar echtgenoot Eugeen Claeys (+) werkte in de steenbakkerij Ostyn. Zij was poetsvrouw.

Reizen

Haar nicht en metekind Jenny Provoost vertelde dat ze de jongste was in een gezin van vier. Haar oudste broer Achille zocht in 1951 het grote avontuur op in Canada, waar hij zoals zovele Vlamingen, tabaksboer werd. Haar andere broers waren Michel (+) en Albert (+).

In haar jongere jaren heeft Maria veel met de bus gereisd. Zo ging ze regelmatig naar Oostenrijk en Tsjechië. Ook haar broer heeft ze in het verre Canada bezocht. “Als we op bezoek komen, is het eerste wat ze wil doen naar de cafetaria gaan”, lacht Jenny. Ze vermoedt dat een rustig leven zonder veel ups en downs Maria naar haar eeuwfeest heeft geleid. (AD)