Maria Jonckheere uit Oostkamp is 101 jaar oud

Zaterdag 10 september kwamen de familie en vrienden bij Maria Jonckheere op bezoek om te klinken op haar 101ste verjaardag.

Ze werd geboren op 10 september 1921 in Varsenaere en werkte eerst op de boerderij van haar ouders en later als bejaardenhelpster bij Familiehulp Brugge. Maria was een zeer goede vriendin van de echtgenote van haar toekomstige echtgenoot Maurice die overleed in 1974. Een jaar later vonden Maria en Maurice elkaar in hun verdriet en huwden ze.

Zelfstandig

“Maurice was zeer blij dat ik met hem huwde na het overlijden van zijn echtgenote. Ik kende Maurice al zeer lang want we woonden maar een paar huizen van elkaar”, weet ze zelfs nog te vertellen. Ze ging toen bij Maurice wonen in de Marechalstraat in Oostkamp maar samen verhuisden ze later naar het Beukenhof in Oostkamp. Samen met Maurice heeft ze veel gereisd. Maurice overleed op 15 februari 1993 op 81 jarige leeftijd.

In haar huwelijk kreeg Maria er twee kinderen bij: Albert De Blaere weduwnaar van Angéle Debusschere en Bernice De Blaere gehuwd met Kamiel De Blaere. Haar kleinkinderen zijn Martine De Blaere en Danny Somers, Dirk De Blaere, Geert Goemaere en Thierry Blondeau, Vicky Goemaere, Tanja De Blaere en Jaap Hofman.

De Achterkleinkinderen zijn Stefaan Somers en Angelique Verhaege, Stefanie Somers en Kim Bogaert, Steyn Hofman, Sam Hofman. Thibeau Somers, Guillaume Somers, Fien Bogaert en Cloë Bogaert zijn haar achter-achterkleinkinderen.

Astrid

Maria woonde tot voor kort nog zelfstandig in haar huisje waarbij ze zeer veel hulp kreeg van Astrid Jonckheere die als mantelzorger alle boodschappen voor haar rekening neemt. Sinds juni van dit jaar verblijft ze echter in het WZC Sintr-Jozef in Oostkamp waar ze zich reeds snel thuis voelde.

“Dat mama deze leeftijd heeft bereikt is een groot deel te danken aan Astrid” weet Bernice als besluit nog mee te geven. Waarop alle genodigden met hun glas toosten op Maria.

(GST)