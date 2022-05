Maria Bamelis blaast 100 kaarsjes uit

In de vzw Zorg en Welzijn in Passendale vierde Maria Bamelis haar 100ste verjaardag. Veel werken, eten en tevreden zijn, zijn volgens haar de middelen om 100 jaar te worden.

Hoewel de gemiddelde leeftijd in ons land de laatste jaren altijd maar stijgt en er meer en meer eeuwelingen bijkomen, blijft het bereiken van de leeftijd van 100 jaar een mijlpaal.

Maria Bamelis werd geboren op 30 april 1922 in Woesten. Vader was timmerman, het gezin had twee zoons en twee dochters. Maria was de tweede in de rij. Na haar lagere school ging ze werken bij drukkerij Dejonghe. In september ‘41, tijdens de oorlogsjaren, trad ze in het huwelijk met Albert Verheyde. Hij was ook timmerman maar werkte bij de firma Picanol.

Het jonge gezin vestigde zich in Ieper. De laatste stek waar ze woonden, was in de Torrepoortenlaan. Het gezin werd gezegd met twee kinderen. Zoon Patrick stierf op jonge leeftijd en dochter Nicole werd geboren in 1944. Ze trouwde met Eric Lecluse en zij schonken hen drie kleinkinderen. Intussen is de familie uitgebreid met acht achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.

Na haar huwelijk werd Maria huisvrouw. Ze was de steunpilaar van het gezin en was er altijd voor iedereen. Samen met haar man doorkruiste ze heel Europa, ze zijn zelfs in Amerika geweest. Ontspanning vond ze ook in naaien en breien.

In 2011 overleed haar man Albert. Het was een moeilijke periode maar toch bleef ze zolang ze kon zelfstandig wonen.

Goede gezondheid

Een zestal jaar geleden nam ze haar intrek in het wzc in Passendale. Ze heeft er zich vlug aangepast en verblijft er heel graag.

De nieuwe eeuwelinge geniet nog van een goede gezondheid. Alleen het zicht en het gehoor zijn wat minder. Wel beschikt ze nog over een uiterst scherp en sterk geheugen.

Op onze vraag wat we moeten doen om die mooie leeftijd te bereiken kwam het antwoord heel spontaan: “Veel werken en veel eten en niet jaloers maar tevreden zijn met wat je hebt.”