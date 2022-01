Maria Allée, oma van Thomas Buffel, viert 101ste verjaardag

Zaterdag 15 januari vierde Maria Allée haar 101ste verjaardag. Ze werd geboren in Ruddervoorde op 15 januari 1921.

Maria is trad in het huwelijk op 2 mei 1946 met wijlen Honoré Buffel die gestorven is in januari 2013. Ze woonde samen met haar echtgenoot in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde en ze verblijft voor het ogenblik in het kortverblijf van WZC Ter Luchte. Ze is de moeder van Martin Buffel en Jacqueline Uhlendorf, Daniel Buffel en Lena D’hulster, Rik Buffel en Tine Clybouw.

Maria wist op haar 60ste huwelijksverjaardag in 2006 nog te vertellen dat ze vroeger maar één hobby had en dat was voetbaluitrustingen wassen van haar drie zonen. De voetbalmicrobe is ook terug te vinden bij de kleinkinderen, zeker bij Thomas Buffel die een internationale voetbalcarrière uitbouwde bij onder andere Feynoord en de Glasgow Ranger.

Maria is de trotse grootouders van Thomas Buffel, (Stephanie De Buysser +) en Annabel Vandebroek, Britt Buffel, Nathalie Buffel (+), Lien Buffel en Wouter Talloen, Ellen Buffel en Jimmy Van Dam. Er zijn elf achterkleinkinderen waarvan de laatste vijf allen meisjes zijn die geboren zijn in 2020: Fausto, Maceo, Oona, Akke, Cem, Lionel, Juta, Flore, Isa, Axelle en Zoė.

Samen met haar echtgenoot was ze volgens de familie de grootste voetbalfan van kleinzoon Thomas Buffel, maar binnen de familie staan alle kleinkinderen gelijk. “Alhoewel Thomas de meest bekende is, zijn ook al mijn kleindochters en achterkleinkinderen zeer belangrijk in mijn leven” wist ze te vertellen en ze straalde als al haar kinderen, kleinkinderen en vooral de achterkleinkindjes haar kwamen feliciteren.

“Oma heeft de kleinkinderen door de coronamaatregelen nog niet allemaal samen kunnen zien. Ze gaan wel op bezoek maar op de kamen is dat met twee personen tegelijk. We zijn ook zeer blij dat we haar 101ste verjaardag nu kunnen vieren met de volledige familie en ondanks dat het voor oma een zeer drukke dag is zien we dat ze geniet van de aanwezigheid van iedereen”, weet haar zoon Daniel mee te geven.

(GST)