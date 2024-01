Marguerite Devlies, eerste vrouwelijke chauffeur van Bissegem, uit Wulvergem is 100 jaar oud

Marguerite Devlies is op 13 januari 100 jaar geworden. Dankzij de goede zorg van haar 7 kinderen woont ze nog steeds alleen op de boerderij in de Hooghofstraat in Wulvergem. “Vanaf mijn 15de hielp ik mee op de ouderlijke boerderij, ook al had liever verder gestudeerd.”

Marguerite werd geboren in Izegem. “Mijn geboorte was een noodgeval: met paard en koets, in de sneeuw, naar Izegem voor een dringende keizersnede.” Marguerite groeide op op de boerderij in Bissegem. “De oorlogsjaren waren moeilijk, de Duitsers legden beslag op graan en dieren, er waren vluchtelingen en veel armoede. Mijn moeder Adronie was iemand die hongerigen spijsde en onderdak gaf aan de vluchtelingen.”

Eerste vrouwelijke chauffeur

Net voor haar huwelijk in 1951 met Roger Degroote reed ze rond met haar eerste auto. “Ik was zo de eerste vrouwelijke chauffeur van Bissegem. Mijn auto stond op een dag geparkeerd aan de Leie op de Reepkaai in Kortrijk en iemand heeft hem aangereden, de wagen belandde zo in het water. De wagen is dan hersteld, maar bleef olie verliezen en uiteindelijk kochten een nieuwe.” Midden jaren 50 startte de mechanisering in de landbouw. “Na de auto was er nu een eerste tractor, wat een belevenis.”

Heel wat kinderen werden net als hun ouders landbouwers. “Ze vestigden zich in Heuvelland en toen we in 1990 met pensioen gingen kwamen we ook naar Heuvelland en dit op een boerderij in Wulvergem.” Wulvergem werd vlug hun tweede thuiis. Marguerite werd lid van KVLV, Okra en Ziekenzorg.

“En op zondag was de afspraak Wulvergem en daar stond de koffietafel altijd klaar . De zomermaanden kwamen de kleinkinderen op vakantie en beleefden daar goeie tijden.” Dankzij de goede zorgen van verpleging en Familiezorg kan Marguerite thuis blijven wonen. “Aan iedereen een dikke merci. Ook aan de kinderen die met hun beurtrolsysteem een belangrijke bijdrage leveren om het thuis wonen mogelijk te maken.”