Marcel Lonneville uit Knokke-Heist mag 101 kaarsjes uitblazen

Op 19 december mocht Marcel Lonneville 101 kaarsjes uitblazen. Marcel is geboren op 19 december 1921. Schepen Vandenbuscche feliciteerde hem namens het gemeentebestuur en het koningshuis met een fleurige plant.

Marcel is een familiemens. Met zijn vrouw Alice kreeg hij zeven kinderen die hem nog wekelijks een bezoekje brengen, zorgen voor de was en de plas…

Marcel is altijd welgezind en staat voor iedereen paraat. Zijn mooiste karaktereigenschap is dat hij altijd probeert het beste te zien in iedereen en al graag eens de mensen plaagt. Tijdens zijn carrière werkte Marcel in de bouw voor een bedrijf in Westkapelle. Hij was veel en route om met zijn vrachtwagen zand te vervoeren om wegen aan te leggen. Op zijn oude dag geniet Marcel nog altijd van een sigaartje.

(DM)