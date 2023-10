Marc en Mia uit Heestert zijn een gouden koppel

Marc Vanherpe en Mia Raepsaet waren op 21 september 50 jaar getrouwd. Onlangs vierden ze dit gouden huwelijksjubileum met familie en vrienden.

Beiden werden in Zwevegem geboren. Marc op 18 januari 1950 en Mia op 16 juli 1950. Hij was hulpboekhouder van beroep en zij was verpleegster tot 1983 om daarna het huishouden te doen.

Ze hebben zes kinderen: Mikaël, Jörgen, Ellen, Ine, Hanne en Ruben. Zij zorgden er voor dat Mia en Marc de grootouders zijn van Yari, Yoni, Yolan, Lone, Jinte, Warre, Josse, Sibe, Tristan, Aaron, Alexis, Floor, Marte, Tuur, Linde en Jasper.

De jubilarissen wonen op de Keiberg in Heestert.