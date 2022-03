Man en vrouw raken elkaar even kwijt op de tram

In Oostende is een oudere man zijn vrouw kwijtgeraakt tijdens het uitstappen van de tram. De man liep een tijdje alleen rond in de buurt van het station van Oostende met een lege rolstoel. Omstreeks 20.30 uur merkte personeel van De Lijn hem op en verwittigde de politie.

Politie Oostende kreeg zaterdagavond 12 maart omstreeks 20.30 uur een opmerkelijke melding van het personeel van vervoermaatschappij ‘De Lijn’. Een oudere man dwaalde al enige tijd in het station van Oostende rond met een lege rolstoel.

De politiediensten kwamen ter plaatse en vroegen de oudere man wat er precies aan de hand was. De man vertelde aan de agenten dat hij onderweg was met zijn vrouw, maar hij zijn vrouw kwijtraakte toen ze samen uit tram wilden stappen. De man en de vrouw, die in de rolstoel zit, hadden niet genoeg tijd om uit de tram te kunnen stappen. De man kon uitstappen, maar zijn vrouw bleef alleen achter in de tram. Hij was ongerust omdat hij geen idee had waar hij zijn vrouw kon vinden.

Ook op het thuisadres was kon de politie haar niet te vinden. Later troffen politieagenten van de Westkust de vrouw op een bankje in de Panne aan. Zij brachten de minder mobiele dame terug naar Koksijde waar ze met haar echtgenoot woont. De diensten van Oostende hielpen de man met de rolstoel op de tram naar zijn woonplaats toe. Gelukkig liep dit bijzondere verhaal voor het koppel goed af.

(Achille Vancolen)