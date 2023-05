Madeleine Storme is 100 jaar geworden

Schepen van Bevolking Stephanie Demeyer bracht een bezoek aan Madeleine Storme uit Kortrijk ter ere van haar 100ste verjaardag. De viering vindt plaats in de cafetaria van de assistentiewoningen Heerlyckheid Hoog Mosscher. Madeleine kreeg bloemen en een mandje Kortrijkse delicatessen.

Madeleine Storme is geboren op 23 mei in Loker als tweede oudste van 13 kinderen. Ze heeft geen goede jeugd gekend omdat ze veel moest werken. Ze had nochtans graag gestudeerd voor verpleegster, maar dat kon toen niet door het vele werk thuis. Madeleine ging naar school in Kemmel tot haar twaalfde. Haar echtgenoot Albert Deconinck is geboren in Longchamps in Frankrijk op 21 september 1918. Het koppel leerde elkaar kennen in het buurtcafé naast de woning van hun ouders. Madeleine was toen 18 jaar, maar ze mocht niet alleen op café gaan, dat mocht pas aan 21 jaar. Madeleine en Albert trouwden op 8 mei 1944 in Kemmel. Er waren 4 kinderen: de twee oudste zijn geboren in Kemmel, de twee meisjes in Kortrijk. De oudste zoon Ivo overleed op 43-jarige leeftijd. Albert Deconinck overleed op 3 februari 1965 aan longkanker in Bellegem. Madeleine werd weduwe toen ze 41 jaar was. Er zijn nog 6 kleinkinderen van de 9 en 12 achterkleinkinderen van de 15. Madeleine heeft 2 achterachterkleinkinderen.

Madeleine heeft veel steun van haar kleinkinderen en is nog in alles geïnteresseerd. Zij werkte 12 jaar als oppas in Bellegem en Kortrijk. Zij is 40 jaar bestuurslid bij Okra en is nog lid bij Samana. Madeleine hielp vele jaren in de Bellegemse kerk en diende 20 jaar in de pastorie. Madeleine kookte graag vooral als de familie op bezoek kwam. Vroeger was ze bij een dans-, zwem- en kaartclub, nu kaart ze nog, speelt ze petanque en houdt van de Gymkring en wandelen. Madeleine woont al 9 jaar in haar flatje in Hoog Moscher als oudste en langste inwoner. Madeleine is altijd tevreden, klaagt nooit, heeft goede verpleegsters die dagelijks langskomen en veel vertrouwen in haar dokter Yvan Gillebert en Dr. Liesbeth die maandelijks langskomen. Ze krijgt ook dagelijks bezoek van haar drie dochters die om beurten komen en dat vindt Madeleine super. Haar geheim van haar lang leven? Veel gewerkt, gezond geleefd, veel beweging met vooral wandelen en positief door het leven gaan.