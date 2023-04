Madeleine ‘Mamy’ Oplinus viert honderdste verjaardag

Madeleine Oplinus vierde afgelopen zondag in Koksijde haar honderdste verjaardag, samen met haar drie kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Tot haar 98ste woonde Mamy, zoals ze liefkozend door de familie wordt genoemd, nog zelfstandig in Sint-Idesbald, maar anderhalf jaar geleden nam ze haar intrek in het woonzorgcentrum Noordduin.

Madeleine haar leven leest als een roman. Ze werkte voor het prestigieuze modehuis Hirsch in Brussel waar ze haar man Jean Debourse leerde kennen. Kort na hun huwelijk verhuisden ze naar toenmalig Belgisch Congo waar Jean onderwijsinspecteur was. Dochter Dominique werd nog geboren in België, in Congo kreeg ze er twee broertjes bij: Philippe en Jean-Raphael. Aan het sprookje kwam abrupt een einde, toen Jean in 1960 om het leven kwam tijdens de Congolese onafhankelijkheidsstrijd. “Ik vluchtte naar België en daar stond ik dan met mijn drie kinderen. Plots had ik niets meer”, zegt Madeleine die met haar laatste spaarcenten een modezaak opstartte, en dat werd een succes. “We bouwden hier een mooi leven op en de kinderen kwamen niets te kort.”

Madeleine gaat er prat op er nog elke dag piekfijn uit te zien. Van het familiefeest genoot ze met volle teugen.