Maar liefst 20 kerstekindjes geboren in West-Vlaamse ziekenhuizen

Op maandag 25 december zagen maar liefst 19 baby’s het levenslicht in onze West-Vlaamse ziekenhuizen. In het AZ Oostende en het Jan Ypermanziekenhuis bleef het erg rustig en werden er geen kerstekindjes geboren op Kerstmis zelf.

Regio Brugge

Mathys met mama en apap op de dienst Neonatologie. © AZ Sint-Jan Brugge

In Brugge kwamen er op 25 december maar liefst 5 kerstkindjes ter wereld, eentje in het AZ Sint-Lucas in Brugge en vier andere in het AZ Sint-Jan in Brugge. Mathys Lefebvre was de eerste onder hen. Het zoontje van Trân Bich Thiên en Matthieu Lefebvre kwam om 14.12 uur ietwat te vroeg op de wereld en weegt 1,420 kilogram. Omdat Mathys te vroeg geboren is, zal hij nog even op de dienst Neonatologie verblijven.

Ook Angèle Van Damme kwam iets vroeger ter wereld dan uitgerekend was. Om 18.13 uur, twee weken vroeger dan voorzien was ze daar met haar 2,630 kilogram. Angèle is het derde kindje in het gezin van mama Stéphanie Coudenys en papa Hart Van Damme.

Juliette Rossel zag het levenslicht om 17.01 uur. Juliette is met haar 3,170 kilogram het tweede kindje van Joke Verhaeghe en Matthias Rossel. Grote zus Marilou Louise krijgt zo een mooi kerstcadeautje. De kleine Sheikh Ibrahim Yawa, het tweede zoontje van mama Fulera Gariba en papa Misbahou Yawa kwam dan weer een weekje later op de wereldbol. Hij wachtte tot 23.11 uur op kerstdag.

De mama’s Anne Vandenberghe en Rebekka Blomme met hun kerstekindje Cis. © Johan Sabbe

Ook op de campus in Torhout van AZ Delta werd er een kerstkindje geboren, de kleine Cis. Cis is het zoontje van de twee trotse mama’s Anne Vandenberghe en Rebekka Blomme uit Beerst. “Hij is twee weken te vroeg geboren, dus we hadden dit niet verwacht. Maar we zijn blij dat hij helemaal gezond is”, klinkt het bij de ouders.

Midden-West-Vlaanderen

Op de hoofdcampus in Rumbeke van het AZ Delta zagen twee kerstkindjes het levenslicht. In het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt en in de Sint-Jozefskliniek in Izegem bleef het telkens slechts beperkt tot een.

Cilou werd op kerstdag geboren, iets na de middag. © SV

Cilou De Cloet werd ook al tweetal weken te vroeg geboren. “We waren met kerstavond op bezoek bij familie toen het water brak. Het eten zat net in de oven, maar we hebben er niet meer van kunnen proeven”, vertelt mama Shana Van Damme (26) . “We zijn dan rechtstreeks naar het ziekenhuis gereden. Onze valies zat al klaar in de koffer, alsof we iets voelden aankomen”, vult papa Günnar De Cloet (28) aan.

© FM

Damian Degrijze, het zoontje van Grace Agyekum (37) en Michael Degrijse” (28) uit Ingelmunster kwam ook al enkele weken te vroeg op de wereld. Kort na middernacht beviel Grace van haar zoontje in Izegem. “Het is allemaal heel vlug gegaan: om 23 uur arriveerden we in het ziekenhuis en om zes minuten na middernacht was hij daar.”

Zuid-West-Vlaanderen

In het zuiden van de provincie zagen er maar liefst 9 kindjes het levenslicht op de 25ste december. In het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem kwamen er twee kerstkindjes op de wereld. In het AZ Groeninge in Kortrijk waren dit er zes: “Voor een gewone doordeweekse dag is dat op zich niet veel, maar het is wel meer dan andere jaren op kerstdag”, klonk het bij de materniteit.

Op de campus in Menen van AZ Delta werd er slechts een kerstkindje geboren rond 19.30 uur ‘s avonds. Maar de avond er voor zagen drie bijna-kerstkindjes het levenslicht.

De tweeling Joël en Noël werden op 24 december geboren, een prachtig kerstcadeau voor hun ouders en grote broer. © GF

Rustig aan de kust en in Westhoek

In het AZ West in Veurne mochten mama Aurélie D’holieslaegers en papa Joseph Beauduin hun zoontje Ray verwelkomen, het enige kerstkindje van het ziekenhuis. Op de 24ste december, vlak voor kerst zag de tweeling Noël en Joël Cambier het levenslicht. De trots ouders Robie en Madison verwelkomden de twee jongetjes om 15.16 en 15.18 uur in hun gezin en zo wordt hun zoontje Louis (3) nu grote broer.

Op kerstavond werd Caleb geboren in AZ Zeno Knokke-Heist. © GF

Aan de kust bleef het rustig. In het AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist werden er dit jaar geen kerstkindjes geboren. Caleb, het zoontje van Semida en Ruben zag er wel het levenslicht op 24 december om 23.06 uur. Iets te vroeg voor een écht kerstkindje.

Jolien en Pieterjan, samen met hun zoontje Jean. © CMW

Dat geldt ook voor Jean, het zoontje van Pieterjan Vinckier (38) en Jolien Carton (32) uit Roeselare. Hij zag het levenslicht op kerstavond, net zoals nog twee andere baby’s eerder die dag. “Toen zaterdag echter mijn water brak, wisten we hoe laat het was. Ik had de bevalling nog graag nog wat uitgesteld tot kerstdag, maar Jean wou niet meer wachten. Eigenlijk hadden we wel al een beetje een voorgevoel, want we hebben kerstavond een dag vroeger gevierd.” Op kerstdag bleef het in het Jan Ypermanziekenhuis verder ook kalm.