Lucien Goethals uit Oostkamp blaast 100 kaarsjes uit: “Hij overleefde oorlog en faillissement”

Vandaag, op 3 juli blaast Lucien 100 kaarsjes uit. Eén dag voor zijn eigenlijke verjaardag ontving Lucien Goethals de familieleden in het ontmoetingscenter Tope in Ruddervoorde om te klinken op zijn 100ste verjaardag.

Lucien werd geboren in 1923 te Langemark, op St-Juliaan, nabij het monument de “Canadien”. Het gezin kwam in 1930 terug naar Ruddervoorde waar hij naar de lagere school ging en daarna naar de vakschool, het VTI in Brugge, waar hij de richting metaalbewerking volgde.

Trauma in de oorlog

Na zijn afstuderen in 1940 ging Lucien werken bij de gebroeders Claeys in Zedelgem. De toekomst lachte hem toe. Daar kwam in 1942 abrupt een einde aan. Eind oktober vielen de Duitsers de drie Claeys fabrieken te Zedelgem binnen en eisten in het totaal 65 geschoolde mannen op om in Duitsland te gaan werken. Lucien was één van hen en een paar dagen later zat hij op de trein naar Braunschweig. Het enig contact met thuis, waren de brieven.

In september 1944, toen Ruddervoorde reeds bevrijd was, werd hij met nog enkele lotgenoten, overgebracht naar Warnsdorf (in Tsjechoslowakije). Daar was geen correspondentie met het thuisfront mogelijk. Hij werd vrijgelaten op 8 mei 1945, maar het opgelopen trauma van de oorlog en wat hij gezien had in Duitsland, zou hem nog jarenlang nachtmerries bezorgen.

Lucien besloot om niet terug te keren naar Claeys en vond werk bij de familie Hessels te Zedelgem. In 1948 huwde Lucien met José Masseele, een meisje uit de Waardammestraat. Na een jaar werd hun zoon Christiaan geboren en vijf jaar later een dochter Anne-Marie, het gezin was compleet. Intussen veranderde hij ook van job, want een van zijn vroegere bazen Aimé Claeys kwam hem vragen om terug te keren naar de intussen opgerichte “Flandria” en samen met zijn schoonzoons het dochterbedrijf te Zwevezele op te starten. Lucien zou verantwoordelijk zijn voor het machinepark.

Failliet

Dit werd het begin van een 33 jarige carrière, waar je steeds meer verantwoordelijkheid kreeg en uitgroeide tot technisch directeur. Zo gingen de jaren voorbij, werden de kinderen groot en begonnen een eigen carrière. Hij was in de wolken bij de geboorte van zijn kleinzoon Frederik. Het geluk kon niet meer stuk.

Maar…het was dan ook een heuse klap toen in 1981 de fabriek van de ene dag op de ander failliet werd verklaard en Lucien op straat stond, 58 jaar en werkloos, dat hadden niemand zien aankomen. Na een paar maanden voor de curatoren gewerkt te hebben, vond hij tenslotte werk in Superia. Echt gelukkig was hij er niet en zodra het kon ging hij op pensioen.

Het huis in Zwevezele werd te groot voor twee mensen en ze besloten om terug te keren naar Ruddervoorde. Daar zette hij zich in voor de heemkunde kring, werd hij bestuurslid van KVG en hij hielp mee aan de jaarlijkse missiefeesten.

Helpen

Ook de buren konden op hem rekenen, als hij mensen kon helpen en problemen oplossen, was hij in zijn sas. In 2015 stierf zijn echtgenote maar dat hij de geboorte van zijn twee achterkleindochters Victoria en Emily nog mocht meemaken was voor de kranige 100 jarige toch nog een hele opsteker.

(GST)