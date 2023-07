Luc en Annie uit Nieuwpoort vieren hun gouden jubileum

Annie Goderis en Luc Vandendries gaven elkaar het jawoord in 1973 in de kerk van Oostduinkerke. Ze vierden hun gouden jubileum samen met familie en alle vrienden die iets betekenden in hun rijkgevulde ondernemersloopbaan.

Het koppel leerde elkaar kennen in dancing Memling in Diksmuide. Ze lieten elkaar nooit meer los. Luc volgde de slagerijschool in Brussel en Annie de verpleegsterschool. Na hun huwelijk baatten ze samen een slagerij uit in de Ooststraat in Veurne, waar ze hun twee kinderen, Klaas en Ellen, grootbrachten. Luc leerde ook een tijdlang de leerlingen van hotelschool Ter Duinen de knepen van het vak in de slagerij.

Feestzaal Jan Turpin

In Alveringem toverden ze een boerderij om tot een gezellig feestzaaltje genaamd Driesland. In Nieuwpoort werden in het vakantiedomein Ysermonde de uitgebreide restauratiemogelijkheden uitgebaat. Legendarisch was de catering van het Belga Beach festival in 1990 in een grote tent op het strand van De Panne. Verder volgden nog de Resto-Real in Koksijde, De Oude abdij in Lo-Reninge en de prachtige feestzaal Jan Turpin in Nieuwpoort, waar talrijke koppels uit de Westhoek hun huwelijksfeest vierden. Lucy Loes, Will Tura en de jonge Natalia kwamen zingen in 2003 om samen met de trouwkoppels het tienjarig bestaan van de zaak te vieren. Verder volgden nog het mooie Domein De Vossenberg in Hooglede met zijn twee feestzalen en sportaccommodatie.

Nu doet Annie het een beetje rustiger aan, maar Luc kan het vrijwilligerswerk in de horeca nog steeds niet laten. Luc en Annie wonen in Nieuwpoort en hebben ondertussen vijf kleinkinderen en twee plus-kleinkinderen. (JT)