Laurent De Cock uit Middelburg viert 101ste verjaardag met schepenen Lammertyn en Vannevel

Laurent De Cock die op 18 september 1922 werd geboren was van plan van zijn 101ste verjaardag in alle stilte in zijn woning in Middelburg te vieren. Toch kreeg hij het bezoek van de schepenen Annelies Lammertyn en Danny Vannevel. Zij hadden voor hem een geschenk van de gemeente en het vorstenhuis mee. “Het is jammer dat mijn echtgenote Elvira (zijn echtgenote die vorig jaar overleed) dit niet meer heeft mogen beleven,” mijmerde de 101-jarige toen hij de geschenken in ontvangst nam.

Hij vertelde de schepenen over de periode van WO II toen hij bij boeren in Duitsland moest werken en tijdens en kort toegestaan verlof in Middelburg en omgeving tot na de oorlog onderdook. Met zijn vrouw runde hij een kleine boerderij en ging hij werken in de haven van Zeebrugge. Nu geniet hij van de rust, legt nog graag een kaartje, leest de krant, kijkt tv en geniet van het vele bezoek dat hij regelmatig krijgt. Hij hoopt nog enige tijd van zijn mooi leven te kunnen genieten. (LV)