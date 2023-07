Laura Verhulst (Madam Bakster) bevallen van een dochtertje, anderhalf jaar na het overlijden van haar man

De zon schijnt weer in het leven van Laura ‘Madam Bakster’ Verhulst. Een week geleden is ze bevallen van een gezonde dochter, Aster. Dat meldt het Nieuwsblad. Een baby die ze met behulp van een post-mortem inseminatie na het overlijden van haar man Kobe Jackxsens heeft kunnen verwekken. Dat was van beide ouders dé ultieme wens.

Op 3 december 2021 verloor Laura Verhulst (29), afkomstig uit Knokke, haar man Kobe Jackxsens aan maagkanker. Toch wilde Laura, het gezicht achter de populaire bakkerij en koffiebar Madam Bakster in Gent, hun kinderwens nog in vervulling laten gaan. Begin januari liet Laura in haar column bij Flair weten dat ze zwanger was.

Een drietal weken geleden kondigde Laura aan op haar Instagram dat ze het wat rustiger aan zou doen. “Intussen is het moment aangebroken om een stapje terug te nemen en met volle teugen te genieten van die laatste momenten van mijn zwangerschap. Mama zijn. Ik kijk er heel hard naar uit om te ontdekken waar dat pad me mag brengen en wil ruimte houden om de emotionele rollercoaster met focus en zelfzorg te beleven”, schreef ze.