Laura Lewyllie is 100ste kindje in az groeninge voor 2024: “Er was geen tijd voor de verloskamer”

Barry Lewyllie (34) en Petra Verbrugge (35) verwelkomden 24 januari om 6.08 uur hun tweede dochtertje Laura, eveneens het 100ste kindje geboren in az groeninge dit jaar. En dat was eigenlijk niet voorzien. “Normaal zou ik bevallen in Waregem, maar we moesten noodgedwongen afrijden in Kortrijk. In de spoed zat het kopje al uit”, vertelt kersverse mama Petra.

Eva Lewyllie (20 maanden) kreeg op 24 januari, na een héél vlotte bevalling, een jongere zus bij. Laura weegt 3,580 kg, meet 50 centimeter en is geboren op een brancard in de spoed van az groeninge. “Ik werd wakker om kwart voor vier ‘s nachts, toen waren de weeën nog dragelijk, maar na een uurtje zat ik volop in een weeënstorm waarbij ze heel snel en intens op elkaar volgen. Om 5.30 uur brak mijn water en kwam de persdrang al op”, vertelt Petra. Zij werkt als verpleegkundige in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en was van plan daar te bevallen.

“Ik was nog maar net de gegevens aan het invullen bij de balie toen iemand me zei ‘meneer, als je er bij wil zijn, moet je nu snel meekomen’” – Barry

“We wonen in Geluveld, een deelgemeente van Zonnebeke, maar Petra voelde dat ze Waregem niet zou halen, dus reden we af in Kortrijk. Eenmaal toegekomen bij de spoed werd Petra direct doorgevoerd naar binnen. Met Eva op mijn arm was ik nog maar net de gegevens aan het invullen bij de balie toen iemand me zei ‘meneer, als je er bij wil zijn, moet je nu snel meekomen’. De ambulancier nam Eva van me over terwijl ik spurtte naar de box”, vertelt Barry. “Bij het binnenkomen voelde ik dat het kopje al uit zat, ik denk zelfs al in de auto. Er was geen tijd voor de verloskamer. Ik was bang dat Barry het niet ging halen, maar gelukkig kwam hij nog net op tijd de ruimte binnen. Het was voor iedereen een indrukwekkende beleving. Zoiets maken ze niet elke dag mee”, zegt Petra.

Een halfuur na het breken van haar water werd Laura, het 100ste kindje van 2024 in az groeninge, geboren. Er waren geen complicaties. “We willen het ziekenhuis en de mensen van de spoeddienst bedanken voor de snelle interventie en goede zorgen”, besluit een gelukkige Barry.